VIDEO.Kleuter begint spontaan te zingen als ze voor de eerste keer sneeuw ziet

Madelyn, een meisje van twee uit Texas, had nog nooit sneeuw gezien. Toen er vorige vrijdag plots een laag van twintig centimeter lag, was ze er als de kippen bij om zich om te toveren tot Elsa uit de Disney-film Frozen.

Madelyn, een kleuter van twee, woont in Texas en had nog nooit sneeuw gezien in haar leven, tot vorige week vrijdag. Verkleed als Elsa, uit de Disney-film Frozen, begon ze het liedje ‘Let it go’ uit volle borst mee te zingen. De mama van Madelyn filmde het hele gebeuren en zette het op Facebook. “Er is eindelijk sneeuw gevallen, Madelyn kan haar favoriete scene naspelen”, schreef Kristi Michele. Het filmpje is ondertussen al 48 miljoen keer bekeken.