Single? Zo vier je Valentijn met je vrienden

Vier vandaag de mensen van wie je het allermeeste houdt. Degenen die je elke dag gelukkig maken, die er altijd voor je zijn en nooit je hart zullen breken… je vrienden!

Oriane Renette

Er is geen enkele reden om Valentijn niet te vieren. Zelfs als je geen liefje hebt. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, kan je er ook een positieve dag van maken. Bye bye Cupido, pijlen en rozen. Dit jaar leggen we onze vrienden eens extra in de watten met deze cadeaus.

1. Een dagje wellness

Er gaat niets boven een dagje naar de spa om je te herbronnen en te verzorgen. Een hydro-, bamboe-, schelpen- of hotstonemassage, algenbad, gezichtsbehandelingen… Trakteer jezelf en je vrienden op een origineel wellnessmoment.

2. Een uniek wijnglas

“Vanavond drink ik gewoon één glas.” Het voordeel als je single bent? Je hoeft die goede fles wijn die je al maanden bewaart niet te delen. Voor rood, wit of rosé zijn deze reuzenglazen perfect als karaf… of als écht glas als je veel dorst hebt. Dit XXL-glas van Les Vilaines Filles past ook ideaal bij een degustatiecadeaubox.

3. Chocolade

Die prachtige dozen in de vitrines die je zo doen watertanden? Dit jaar koop je ze gewoon! Wij smelten voor de collectie van Pierre Marcolini en Carine Gilson, een unieke samenwerking ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum van het Maison de Lingerie-Couture. Een schot in de roos voor de zoetekauwen onder je vrienden.

4. Een (nieuw) seksspeeltje

Wie zegt er dat je een date nodig hebt om in de zevende hemel te belanden? Focus op je eigen plezier en experimenteer met een ondeugend speeltje. Een goed adresje? De charmante boetiek Lady Paname in Brussel. In dit betoverende boudoir word je altijd van harte verwelkomd. De sensuele boetiek verkoopt ook outfits, parfums, massageoliën en andere verwenaccessoires.

5. Knuffelkaars

Wat is een knuffelaroma? Een zachte, aangename geur die je troost op moeilijke momenten en je altijd aan het lachen brengt. Dus doe iedereen die het vandaag zonder tederheid moet stellen deze knuffelkaars van La Chaise Longue cadeau.