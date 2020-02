Katja Schuurman heeft heuglijk nieuws: “Mooiste Valentijnscadeau dat we elkaar konden geven”

De Nederlandse actrice Katja Schuurman en haar man Freek zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Valentijn is dit jaar extra speciaal voor Katja Schuurman. De 44-jarige ‘Costa!’-actrice ontdekte immers dat ze zwanger is van haar eerste kindje met haar man Freek van Noortwijk (30). “Het mooiste Valentijnscadeau dat we elkaar konden geven… We worden papa en mama!”, schrijft ze op Instagram.

Stoppen met medicatie

Voor Katja is het haar tweede kind. Eerder kreeg ze al een dochter, Semmie, met haar ex Thijs Römer. Vorig jaar stapte ze in het huwelijksbootje met Freek. Enkele maanden geleden was Katja nog te gast in ‘Gert Late Night’. Daarin vertelde ze dat ze dolgraag nog een kindje wilde en dat ze daarom met haar medicatie voor haar bipolaire stoornis gestopt was. “Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen vanwege mijn bipolaire stoornis mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen. Ik ben 44 en kan niet zo heel erg lang meer wachten”, klonk het in oktober.