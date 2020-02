EuroMillions-winnaar geeft extravagant feestje vanuit het graf

Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen? Colin Weir, de op één na grootste lottowinnaar ooit van het Verenigd Koninkrijk, had helaas niet genoeg tijd om het allemaal op te doen. Hij gaf wél een feestje. Hij trakteerde zijn vrienden op champagne en kreeften terwijl hij zelf zes voet diep onder de aarde lag.

Colin Weir uit de Schotse badplaats Largs, won in 2011 een recordbedrag van 161 miljoen pond (zo’n 185 miljoen euro) met EuroMillions. Het was op dat moment het grootste gewonnen bedrag ooit, tot vorig jaar een onbekende Brit 170 miljoen pond (190 miljoen euro) won. Weir stond bekend om zijn sympathie en zijn grenzeloze liefdadigheid. Dat laat hij een dikke maand nadat hij op 71-jarige leeftijd plots stierf aan nierfalen en bloedvergiftiging nog merken: zijn beste vrienden werden in de watten gelegd op een groot miljoenenfeest.

“Grootste feest ooit gezien”

The Daily Record schrijft dat Weir het vijfsterrenhotel Trump Turnberry afhuurde, waar onder andere truffelsoep, kreeft en champagneflessen van meer dan 400 euro geserveerd werden. Volgens een dichte vriend van Colin, die het feest bijwoonde, was Colin “er voor zijn dood zeker van dat hij een groot feest wilde geven voor zijn vrienden, om zijn herinnering levend te houden.” “Het was het grootste – in beide betekenissen – feest dat ieder van ons ooit had gezien. Het was geweldig”, vervolgt hij. Naar verluidt werd ongeveer 1 miljoen pond (1.204095 euro) voor het festijn opzijgezet. Colin, een voormalige camerman voor televisie, stierf eind vorig jaar een plotse dood na een kort verblijf in het ziekenhuis, acht jaar na zijn recordwinst. Zijn begrafenis werd bijgewoond door honderden mensen, waaronder vele voetbalfans en eerste minister Nicola Sturgeon van de Scottish National Party.

Goede doelen

Dat ongelooflijk geluk maakte hem in één klap dubbel zo rijk als streekgenoot Sean Connery, en hij stak zelfs David Bowie en Tom Jones voorbij op de lijst van de allerrijksten der aarde. Weir stak zijn plotse rijkdom nooit onder stoelen of banken en kwam veelvuldig in de openbaarheid. Hij schonk een aanzienlijk deel van zijn fortuin aan goede doelen, en kocht ook 55% van de aandelen van zijn favoriete voetbalclub Partick Thistle FC. Het beheer gaf hij vervolgens weg aan een nieuw opgezette fanclub. Daarnaast deed hij ook grote politieke donaties, met name aan de onafhankelijkheidscampagne van de Scottish National Party (SNP) naar aanloop van het Brexit-referendum. Weir bleef de connectie met zijn naasten altijd hoog in het vaandel dragen, maar moest kort na zijn EuroMillions-winst wel met zijn toenmalige vrouw naar Spanje vluchten. Hun brievenbus liep over van brieven van bedelaars die een graantje wilden meepikken. Na enige tijd kon het koppel terugkeren naar hun vertrouwde dorpje Largs, maar uit respect voor de buren schaften ze wel een andere woning aan.