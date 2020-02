Buurlanden testen zelfrijdende en op waterstof aangedreven treinen

In Nederland heeft de NS een zelfrijdende trein getest, in Duitsland één op waterstof. Onze twee buurlanden willen hun spoorwegen zo moderniseren om de trein aantrekkelijker en ecologischer te maken.

In Nederland hebben afgelopen woensdag voor de eerste keer passagiers meegereden met een zelfrijdende trein. Tegelijkertijd is er in Duitsland een traject van 100 kilometer aangelegd voor een trein die rijdt op waterstof.

Nederland: Treinen communiceren met elkaar

De afgelopen maanden heeft Nederland het Automatic Train Operation-systeem op punt gezet. Met dat systeem rijdt het toestel op automatische piloot, enkel een machinist blijft toekijken om in te grijpen als het nodig is. Met het nieuwe systeem zouden er meer verbindingen komen. En dat komt goed uit, want in Nederland nemen steeds meer mensen de trein.

Door de autonome technologie kan de trein communiceren met andere treinen. Hierdoor kunnen ze dicht bij mekaar rijden zonder de veiligheid in gevaar te brengen. “We hebben een systeem in de motor zitten dat automatisch berekent wanneer je moet remmen en gas geven. Dus de machine weet: wanneer komt er een station, maar ook wanneer kom ik een trein tegen. En moet ik dan remmen of juist gas geven, zodat ik beter kan aansluiten’’, vertelt Fleur Gräoer, gedeputeerde van de provincie Grondingen aan Dagblad van het Noorden.

Duitsland: enkel waterdamp uitstoten

In Duitsland rijden sinds kort twee treinen op waterstof over een traject van zo’n 100 kilometer. Er zijn op dit traject, waar eerder alleen vervuilende dieseltreinen reden, geen bovenleidingen meer. De eerste testen verliepen goed en het is de bedoeling dat tegen er 2021 vijftien waterstofexamplaren zullen rondrijden.

De treinen stoten enkel waterdamp uit. Maar helemaal schoon zijn de waterstofmodellen nog niet. Waterstof maken vraagt zeer veel energie en wordt momenteel opgewekt met aardgas. Bij dat proces komen dus ook broeikasgassen vrij. Op termijn is het de bedoeling om met groene energie waterstof te maken.