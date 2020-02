Boksen was nog nooit zo populair in Vlaanderen

Het aantal boksclubs en recreatieve boksers in Vlaanderen is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Volgens de Boksliga zijn er nu al 21 clubs in Oost-Vlaanderen. “Dat komt door de rijke boksgeschiedenis van Gent”, zegt Ibrahim Emsallak van de Vlaamse Boksliga.

Boksclubs schieten als paddenstoelen uit de grond in Oost-Vlaanderen en ook het aantal mensen dat boksen recreatief oppakt gaat in stijgende lijn. Boksen is niet meer de marginale sport van vroeger die enkel door de laagste klasse van de samenleving werd beoefend.

Boksen is altijd populair geweest in Oost- en West-Vlaanderen. Jaarlijks loopt ‘T Kuipke in Gent helemaal vol voor het Boksgala. Volgens Ibrahim Emsallak van de Vlaamse Boksliga is het ook geen verrassing dat de sport in de lift zit: “Boksen is heel populair in Oost-Vlaanderen. Er zijn nu al 21 clubs in de provincie. Ook West-Vlaanderen doet het goed, zij hebben er 17. Brussel en Vlaams Brabant hebben er samen ook 17, Antwerpen heeft 15 boksclubs en Limburg heeft er maar 7.”

Oost-Vlaanderen is het populairst

“Boksen is een heel oude sport. Mensen hebben altijd al graag gevochten, dat is een natuurlijk instinct. Maar de populariteit komt in pieken en dalen. Momenteel zitten we met een duidelijke piek in Vlaanderen: ons ledenaantal is sinds 2016 heel sterk aan het groeien. Elk jaar hebben we weer 15 % meer boksers dan het jaar ervoor”, vertelt Ibrahim Emsallak aan VRT.

“De rijke boksgeschiedenis van Oost- en West-Vlaanderen zit daar zeker voor iets tussen. Zo heb je in West-Vlaanderen de oudste Belgische boksclub. Bij Gent komt het voornamelijk door de grote namen. Boksers als Ismail Abdoul en Junior Bauwens zorgden voor meer interesse voor de bokssport in die regio. Ook nieuw toptalent Victor Schelstraete zorgt voor goede promo”, besluit Emsallak.

Meer vrouwen

Ook steeds meer vrouwen vinden hun weg naar boksclubs. De prestatie-cultuur die gold in het boksen is veel minder aanwezig vandaag de dag. “Er is inderdaad een bepaald taboe weggevallen. Bij ons zijn er zelfs regelmatig meer vrouwen in de les dan mannen. De drempel om te gaan boksen is veel lager geworden”, aldus bokser en lesgever Daphné Grillaert.

“Vroeger richtten boksclubs zich voornamelijk op mannen die in de ring presteren. Maar nu zijn er ook lessen waar beginnelingen en vrouwen zich kunnen uitleven. Je kan ook boksen puur ter ontspanning, je kan je eigen grenzen bepalen. Het is niet omdat je bokst dat je per se op je gezicht krijgt, hé”, vertelt Grillaert.