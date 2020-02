Banksy maakt nieuw kunstwerk in geboortestad

In Bristol is een nieuw schilderwerk van Banksy opgedoken. Op de gevel van een huis is te zien hoe een meisje, in de stijl van de kunstenaar, rode bloemen katapulteert. De bloemen staan mogelijk in het teken van Valentijn.

Gisteren is er een nieuw streetart-werk opgemerkt in Bristol, in het Verenigd Koninkrijk. Banksy schilderde het nieuwe werk op een witte gevel van een huis. Op de muur is te zien hoe een meisje met een katapult rode bloemen beschiet. Het werk lijkt sterk op andere die de kunstenaar eerder al maakte. Eén van die werken is ‘The Balloon Girl’, gemaakt in 2002. Ook daar is een zwart-wit meisje te zien met een fel gekleurd voorwerp, al ging het toen om een rode ballon.

Valentijn

Dat het werk gisteren werd ontdekt lijkt niet toevallig. Vandaag is het Valentijn en op 14 februari horen meestal rode bloemen. Het is niet het eerste werk van Banksy in zijn geboortestad. Eerder maakte hij ook tekeningen als ‘Mild Mild West’ en ‘Well Hung Lover’. Kelly Woodruff, de vrouw die in het huis woont waarop het schilderij gemaakt is, zegt het kunstwerk te willen beschermen.