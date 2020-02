Ontdek van 29 februari tot 8 maart Batibouw, dé vakbeurs voor bouw, renovatie en inrichting!

Dit jaar staan ​​vier thema’s centraal:

Green building

Hoe kan je je ecologische voetafruk verminderen bij het bouwen of renoveren? De kringloopeconomie is een economisch en industrieel systeem dat ernaar streeft om producten, de onderdelen daarvan en materialen zo lang mogelijk in omloop te houden binnen het systeem, met behoud van de gevraagde kwaliteit. De kringloopeconomie gaat in tegen de lineaire economie, die producten en materialen gewoon afdankt aan het einde van hun levensduur.

Smart heating & cooling

Hoe kan je slimme verwarming en koeling mee opnemen in de bouw of renovatie van je woning?

Voor zowel een nieuwbouw als een renovatie op grote schaal is een warmtepomp vaak de meest logische keuze. Ze staat garant voor een ecologisch en energiezuinig huis dat opgewassen is tegen de uitdagingen van de toekomst. Een lagetemperatuurwarmtepomp in combinatie met een vloerverwarmingssysteem verbruikt aanzienlijk minder energie dan fossiele brandstoffen! Bovendien kunnen verschillende toestellen de woning ofwel verwarmen ofwel afkoelen, zodat je in elke ruimte steeds de meest optimale temperatuur krijgt. Digitale oplossingen zoals domotica dragen ook bij tot verminderde energieproductie.

Small is beautiful

Badkamer- en keukentrends zijn dit jaar gebaseerd op “klein en schattig. In België moeten we immers steeds meer rekening houden met kleinere leef- en bouwruimtes. Vroeger waren grote huizen buiten de stad de norm. Vandaag kiezen we meer en meer voor een woning in de stad, vooral om mobiliteitsredenen. We willen niet vastzitten in de file, en dichter bij ons werk gaan wonen. Het resultaat? We leven met meer mensen op minder vierkante meters, en wonen in kleinere ruimte. Daarom is een functionele badkamer een must, maar dan wel met aandacht voor design!

5-senses experience

Ervaring is uiteraard de rode draad van BATIBOUW 2020. Wanneer je door de paleizen wandelt, dan kan je de producten van onze exposanten voelen, zien, ruiken. De resonantie van een tussenmuur testen, de kracht van een douchestraal voelen, bakstenen aanraken en het gevoel vergelijken met andere types gevelbekleding, met blote voeten het verschil tussen imitatieparket en echt hout…

Wie gaat er naar Batibouw?

Ik bouw, ik ga naar BATIBOUW

Ik renoveer, ik ga naar BATIBOUW

Ik verander mijn keuken, ik ga naar BATIBOUW

Ik vervang mijn ketel, ik ga naar BATIBOUW

Wat voor renovatiewerken je van plan bent, deze beurs mag je niet missen.

Wil je ervan genieten? Beproef je geluk om twee Batibouw-tickets te winnen door deel te nemen aan deze wedstrijd!

Neem deel aan onze andere wedstrijden op nl.metrotime.be/win.