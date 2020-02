Zwemmen is het nieuwe wandelen

Wie meer moet gaan bewegen krijgt vaak als advies te gaan wandelen. Half uur per dag zou al voldoende zijn om aan je wekelijkse beweegmomenten te komen. Wel eens aan zwemmen gedacht?

Huisartsen, therapeuten en zelfs je baas geven je vaak een loop-advies. Kom je thuis met een folder voor een wandelclub of loopgroep in je Burkely tas en daar blijft het dan bij. Zwemmen wordt dan niet of nauwelijks genoemd, terwijl volgens experts een half uur zwemmen gelijk staat aan een uur bewegen in de buitenlucht. Idee?

Woman’s Health zette een aantal voordelen ervan op een rij. En niet voor niets, want zwemmen lijkt herontdekt. Waren wandelen en hardlopen lange tijd hetgeen je moest doen om je conditie op te vijzelen of gewicht te verliezen, de voordelen van zwemmen liegen er niet om en dat zou best eens het nieuwe wandelen kunnen worden.

Hartslag omhoog

Volgens deskundigen ga je bij zwemmen heel efficiënt met zuurstof om dat ervoor zorgt dat je een verhoogde hartslag krijgt. En dat is weer goed voor je conditie.

Hersteltraining

Welke trainingen je ook nog meer doet, zwemmen zorgt vaak voor een goed herstel. Spierpijn van krachttraining of kilometers wandelen met die zware Kipling tas op je rug? Ga een half uurtje zwemmen. Bovendien doet het je botten goed, zonder dat er veel kracht op komt te staan.

Voor lopers

Ben je toch een fervent loper, dan is zwemmen een mooie tweede sport. Onderzoek wijst uit dat met twaalf keer baantjes zwemmen je loopcapaciteit met zes procent stijgt.

Full body

Zwemmen versterkt je core. Die moet je flink aanspannen om horizontaal in het water te blijven liggen. Daarentegen versterkt het ook je bil- en bovenbeenspieren, je armen, schouders en rug. En wat zijn we nog vergeten? Het is een volledige training waar je enorm veel profijt van kunt hebben.

Weg stress!

Een weekendje weg kan voor ontspanning zorgen. Een paar baantjes zwemmen kan dat ook. Combineer het eens door je zwempak in je weekendtas mee te nemen als je er even tussenuit gaat. Zwemmen kan, zoals van sporten bekend is, je stresslevel flink omlaag brengen. Concentreer je je op de bewegingen die je maakt dan raakt je hoofd leeg. En dat is goed. Daarnaast gebeurt er in je lijf ook veel. Er komen stoffen vrij die je een goed humeur geven. Bovendien geeft sporten ook nog eens dat gevoel van vrijheid waardoor je alle sores van het dagelijkse leven weer beter aankunt.