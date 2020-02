Waanzinnig huwelijksaanzoek toevallig te zien in Google Maps

Een Duitse man heeft zijn verloofde ten huwelijk gevraagd op een wel heel originele manier. Het resultaat is nog steeds te zien via satellietbeelden van Google Maps.

Steffen Schwarz vroeg zijn vriendin vorig jaar ten huwelijk. De 32-jarige boer uit Hüttenberg ging niet gewoon voor haar neus door de knieën, maar gebruikte zijn beroepservaring om een creatief aanzoek in elkaar te boksen.

Magische woorden

Hij reed met zijn hakselaar door een van zijn weides die vol stond met maïs en vormde op die manier dé zin die heel wat vrouwen graag horen: ‘Wil je met me trouwen?’. Toen de klus geklaard was, riep hij zijn vriendin en zei hij dat hij everzwijnen in de weide had gespot.

Nog steeds te bewonderen

Hij stelde voor om met een drone naar hen op zoek te gaan, waar de vrouw mee instemde. “Eerst kon ze het niet goed zien omdat de drone niet hoog genoeg vloog. Maar toen ze het las, zei ze onmiddellijk ‘ja’”, vertelde hij aan Metro UK. De twee stappen in juni in het huwelijksbootje.

Het opvallende huwelijksaanzoek is nog steeds te bewonderen met Google Maps. Via DEZE LINK kan je het gedetailleerd bekijken.