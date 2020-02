‘Vuilste auto ter wereld’ wordt eindelijk gekuist. Het resultaat is verbluffend!

Een ‘car detailing’-bedrijf heeft enkele foto’s gedeeld van een vuile auto die onlangs bij hen werd binnengebracht. Het duurde maar liefst zeven uur om de wagen weer proper te krijgen.

De bewuste Mazda is van een Australische moeder die anoniem wenst te blijven. Haar auto was zo vuil dat mensen hem op sociale media ‘de vuilste auto ter wereld’ noemden. Proline Automotive, een ‘car detailing’-bedrijf uit Springwood (New South Wales), kreeg de eer om de wagen een stevige kuisbeurt te geven. Dat lukte, al duurde het hen zeven uur voor de klus geklaard was.

Kinderstoel

Het bedrijf deelde achteraf enkele voor-en-na-foto’s van de auto. “Normaal gezien delen we enkel foto’s van het resultaat, maar dit exemplaar was te apart om niet te delen”, schrijven ze op Facebook.

Sommige details waren niet meer te redden, zoals de restanten van babystoelen op de achterzetels. “We raden klanten altijd aan om een handdoek onder babystoelen te leggen om dergelijke zetelschade te vermijden”, waarschuwen ze.

“Walgelijk”

Het bericht lokte heel wat reacties uit. Sommige mensen begrijpen niet hoe iemand het zo ver kan laten komen. “Dit is gewoonweg walgelijk. Vreselijk hoe sommige mensen hun auto behandelen. Ik wil niet weten hoe hun huis er dan uitziet”, klinkt het onder meer.