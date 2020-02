Vlaming is ’s winters te vaak een huismus

Meer dan zes op de tien werkende Vlamingen komen in de winter per dag een kwartier of minder buiten. Dat blijkt uit een onderzoek van Partena. Een tiende komt op weekdagen zelfs nooit buiten. Het ziekenfonds lanceert daarom een campagne voor meer frisse lucht, meer daglicht en meer beweging.

Zes op de tien werkende Vlamingen komen tijdens de winter maximaal een kwartier in open lucht. Het gaat om de optelsom van alle momenten tijdens de dag waarop ze buiten zijn, bijvoorbeeld onderweg, voor het werk of voor de vrije tijd. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de tijdsbesteding bij 1.000 Vlamingen door iVox, dat vorige maand werd uitgevoerd.

Als iemand een job heeft waarvoor hij of zij niet buiten moet komen, loopt het aantal zelfs op tot acht op de tien. De helft van de werkende Vlamingen komt tijdens de wintermaanden nog geen kwartiertje buiten bij daglicht.

Dagelijkse tocht

Nochtans doet een half uurtje bewegen in de buitenlucht wonderen voor de mentale en fysieke gezondheid, zegt Partena. Het ziekenfonds lanceert de campagne ‘#toerkedoen’. Thuisblijvers ontdekken er met een test of ze een wandeling kunnen integreren in het dagelijkse leven.

Uitrusten

De campagne is nodig want volgens onderzoek blijkt dat het percentage Vlamingen dat zich uitgerust voelt, stijgt bij wie een uur of meer per dag buiten komt. Van wie minder dan vijftien minuten buiten komt per dag, voelt amper de helft zich uitgerust. En zowat 70% van de ondervraagde Vlamingen die te weinig buiten komen, heeft last van concentratiedips.