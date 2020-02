Vijf lokale specialiteiten die je in het buitenland moet gegeten hebben

De Belg reist graag en eet nog liever. Daarom is hier een lijstje van de vijf landen die we het meest bezoeken en samen met farandwide.com hebben we de specialiteit van elk land opgesomd.

1.Frankrijk

Frankrijk staat wereldwijd bekend als hét gastronomisch land bij uitstek. Croissants, coq au vin, boeuf bourguignon,… We kunnen blijven doorgaan. Maar de echte Franse klassieker is de pot au feu. Een hartelijk stoofpotje dat elk Frans gezin op zijn eigen manier maakt. Volgens chef Raymond Blanc is de pot au feu de essentie van de Franse familiekeuken.

2.Spanje

Het nationale gerecht van Spanje is bekend over heel de wereld: paella. Een grote pan met rijst, bonen en vlees of vis. Elke chef kan er zijn eigen twist aan geven, waardoor het gerecht een variant heeft die iedereen lust.

3.Nederland

Onze noorderburen kiezen dan weer resoluut voor hollandse nieuwe: haring gepekeld in azijn. De naam hollandse nieuwe komt van de periode wanneer deze vissen worden gevangen. Dat is in juni, wanneer het beestje op zijn vetst staat. De vis is enorm populair in Nederland en wordt massaal gegeten, vooral op Vlaggetjesdag. Op die dag vieren ze in Nederland de eerste proefvaart van de haringvloot.

4.Duitsland

Het is geen Frankfurter of Sauerkraut dat je in Duitsland eens moet gegeten hebben, maar sauerbraten. Dit gerecht is pure comfort food: een traag gegaard stuk rundsvlees met zoetzure jus en groentjes.

5.Italië

Geen pizza, maar wel pasta voor de Italianen. De pasta bolognese, gemaakt met platte tagliatelle en een ragu-saus met veel vlees is een van de meest gegeten gerechten in Italië.