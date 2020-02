SOUNDCHECK. Gentwerpse ‘supergroep’ Jaguar Jaguar kijkt vooruit: “We willen klimmen op de ladder”

Het gaat hard voor de piepjonge Gentwerpse band Jaguar Jaguar: het vijftal lanceerde vorig jaar de debuut-EP ‘Montjoi’, versierde airtime op de radionetten, trok vervolgens op tournee langs Vlaamse zalen – waaronder een uitverkochte AB Club – en won de eerste prijs op het Portugese muziekconcours Festival Termòmetro. Nu volgt met de EP ‘Madelyn’ al een tweede werk, en de ambities zijn groot: «Goh, over twee jaar Wembley uitverkopen?»

Dag jongens. Jaguar Jaguar bestaat uit drie vijfde Lohaus, een vijfde Soldier’s Hearts (dat intussen niet meer bestaat, nvdr.) en een vijfde Tamino. Wat is het onstaansverhaal van deze groep?

Jasper Segers (bassist, foto tweede van links): «De drie van Lohaus (Thomas, Emiel en Dries, nvdr.) kennen elkaar al heel lang; ze zijn jeugdvrienden. Ik kende hen van repetitie- en jamsessies. In Gent zijn we Ruben tegengekomen, die vroeger drumde bij Faces On TV en nu bij Tamino.»

Ruben Vanhoutte (drummer, foto uiterst rechts): «Ik volg Lohaus al een tijdje. Ik wist via de manager van Lohaus dat de band muzikanten zocht voor een nieuw project en heb me kandidaat gesteld als drummer. Op de Gentse Feesten hebben we eens afgesproken en al snel was de zaak beklonken. Jasper (Soldier’s Hearts, nvdr.) kende ik via bevriende muzikanten en de muzikale hotspots in Gent.»

Hoe zouden jullie jullie sound omschrijven?

Jasper: «Ik vind het moeilijk om onze bandsound te definiëren. We gaan altijd ergens naartoe om te schrijven en uit die plek halen we onze inspiratie. Er sluipt sowieso iets van de omgevingsfactoren in ons werk.»

Wat opvalt is die zomerse sfeer in jullie muziek.

Dries Meeuws (toetsenist, foto tweede van rechts): «In Spanje was er veel zon en dat hoor je dan ook op de eerste EP. De jongste EP is geschreven in de Franse bossen en daar hing veel mist.»

Emiel Raeymaekers (gitarist, foto uiterst links): «We zonderen ons tijdens het schrijfproces af gedurende een bepaalde periode waarin we heel weinig prikkels binnenkrijgen – enkel van de omgeving. We beperken ook bewust ons internetgebruik. In Frankrijk waren we afgesloten van de buitenwereld en het gebied was heel dunbevolkt, dus veel contact met locals hadden we niet. Je moest bijvoorbeeld al heel wat kilometers afleggen om een brood te kopen.»

Hoe proberen jullie een eigen smoel te kweken in die rijke verscheidenheid aan Belgische bands?

Emiel: «Wat sowieso al minder gebruikelijk is in bands, is dat we met z’n allen aan de muziek werken. Iedereen heeft zijn eigen rol in het verhaal, maar alles komt mooi samen. Er is geen echte leider die de lijnen uitzet. Ook het visuele luik geeft ons meer identiteit. We trachten een mooi huwelijk te creëren tussen muziek en beeld.»

«De meeste ideeën ontstaan tijdens jamsessies. We wisselen dan ook vaak van instrument: onze toetsenman Dries neemt dan bijvoorbeeld eens een gitaar in de hand. Enkel de teksten zijn bijna allemaal van de hand van Thomas.»

Welke bands of artiesten bestempelen jullie als jullie invloeden?

Ruben: «Dat is bij iedereen verschillend, maar verbazingwekkend gelijkaardig ook. Steve Lacy horen we graag, en BADBADNOTGOOD, …» (denkt na)

Jasper: «Soul en neo-soul is wel ons ding.»

Dries: «Tin Fingers vind ik bijzonder goed. Zwaar onderschatte band.»

Ruben: «Op de trein naar hier heb ik naar Jacques Brel geluisterd.»

Hoe anders is ‘Madelyn’ in vergelijking met jullie debuut-EP?

Ruben: «Ik heb het gevoel dat het zot anders is.»

Thomas Lauwers (zanger-toetsenist, foto midden): «De eerste EP was minder een verhaal, terwijl ‘Madelyn’ een sterker geheel vormt. Zeker met de kortfilm erbij.»

Hoe is dat visuele aspect gegroeid?

Emiel: «Sommige elementen van het schrijfproces wilden we visueel uiten. Bovendien hadden we in die bossen een heel filmisch gevoel. Het bergachtige, die bomen, de mist, het onweer,… Alles schreeuwde om een visueel luik. En er gebeurden ook soms rare dingen.»

Zoals?

Emiel: «Heel absurde dorpsfeesten waar we misschien niet te gast mochten zijn.» (lacht)

Jasper: «Het patattenfeest!»

Emiel: (lacht) «Effectief, ‘La fête de la patate’. Dansen met locals die al lang geen buitenstaanders gezien hadden. Ze keken wel een beetje raar naar ons, ‘indringers’. Er was een groot cultuurverschil, maar we voelden ons welkom. Er hing een toffe spanning.»

Het succes van Jaguar Jaguar is veelbelovend. Hoe zien jullie de toekomst in van de band?

Ruben: (dollend) «Goh, over twee jaar Wembley uitverkopen? Nee, de volgende stap is hetzelfde doen als de vorige twee EP’s: ons afzonderen om te gaan schrijven. Is dat een inspirerende plek, des te beter. Dan kunnen we dat weer verder opbouwen. Anders zullen we andere manieren zoeken. Er zijn geen regels, maar we willen wel klimmen op de ladder.»

Dries: «We willen zeker niet stilzitten.»

Zit er een album aan te komen?

Emiel: «Dat gaan we wel aanvoelen eenmaal we aan het schrijven zijn. Het voelde nu heel juist om een tweede EP uit te brengen, en daarmee was het verhaal verteld. We gaan niet per se een album schrijven om een album te schrijven.»

Ruben: «Op zich zou het een logische stap geweest zijn om voor een plaat te gaan, maar met deze vijf sterke nummers was het verhaal voor ons inderdaad compleet. Anders moesten we er nog wat albumtracks bij gooien als opvulsel en dat zou te geforceerd geweest zijn.»

De meesten van jullie zijn actief bij andere grote bands. Als het succes van Jaguar Jaguar blijft aanhouden zullen er wellicht agendaproblemen opduiken. Welk project krijgt voorrang?

Ruben: «Niemand is getrouwd met één bepaald project. Als er agendaproblemen opduiken zullen we er alles aan doen om een oplossing te vinden. Kijk, iedereen heeft het druk. Ook mensen met échte jobs. (lacht) Als zij hun leven kunnen organiseren, dan wij ook. En goede afspraken maken goede vrienden.»

Hebben jullie tot slot nog een boodschap voor onze lezers?

Dries: «Kom naar ons kijken in de AB!»

Ruben: «Met de trein! Ik heb vandaag voor de eerste keer de trein genomen en ik ben megafan geworden. Beirechique!»

Dat is dan genoteerd. Bedankt voor dit gesprek, en tot in de Ancienne Belgique!

Quentin Soenens

‘Madelyn’ verscheen op 31 januari. Op 1 maart stelt Jaguar Jaguar de EP voor in de Ancienne Belgique.