Pendelaar Justin verklapt: “Deze wijk in Luik moet je zeker bezoeken”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze editie verklapt fotograaf Justin Paquay (26) uit Luik zijn best bewaarde geheimen.

Camille Van Puymbroeck

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Het stond al lang op de planning, maar deze zomer ben ik eindelijk naar Ibiza gegaan. Mensen denken bij Ibiza al snel aan bling bling en zuippartijen, maar dat is niet hoe ik het eiland ervaren heb. Er heerst een heel ontspannen sfeer en het licht is er simpelweg prachtig. Bovendien is er heel veel te zien: marktjes, ongerepte natuur… Het is de ideale bestemming als je wat qualitytime met je vrienden wil doorbrengen. Komende zomer ga ik dan ook met veel plezier terug.

Welke film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Ik ben cinefiel in hart en nieren, maar door Netflix kijk ik zelden nog naar een goede film. De keren dat ik wel de tijd neem om naar iets kwalitatiefs te kijken, ga ik meestal voor een dramaprent. Liefst eentje die je helemaal in beslag neemt en je verward achterlaat. ‘ Juste la fin du monde’ van Xavier Dolan is daarvan een mooi voorbeeld. De film zit vol onuitgesproken boodschappen en er hangt een haast grijpbare spanning in de lucht. Als ik een opkikker nodig heb, zou ik dan weer eerder kiezen voor ‘The Grand Budapest Hotel’ . Grappig, ontroerend en vol visuele inspiratie.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meest fier?

Ik heb ooit twee glazen vazen in de vorm van een gezicht gekregen van een vriendin. Als je ze naast elkaar zet en van opzij bekijkt, lijkt het net alsof ze elkaar kussen. Als je tegenwoordig zoiets zou maken, zou het al snel kitsch overkomen, maar ze zijn vintage en net daarom prachtig.

Welk restaurant doet je watertanden?

Meestal houd ik niet zo van uit eten gaan omdat ik me vaak oververzadigd voel nadien. De keren dat ik me toch laat verleiden tot een etentje is L’Altro Maccheroni in Luik mijn eerste keuze. Het is een erg klein restaurant en de kaart is beperkt, maar dat zorgt er net voor dat de producten altijd kraakvers zijn. De pasta is huisgemaakt en vooral die met ham en salieboter doet me instant watertanden.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Luik?

La Boverie, het Luikse Museum voor Schone Kunsten, staat zonder twijfel bovenaan het lijstje van bezienswaardigheden. Verder loont het zeker de moeite om in de wijk Outre-Meuse door Rue Roture te wandelen. Op zich is het niet meer dan een straatje boordevol restaurants en cafés, maar de sfeer die er heerst, is geweldig.

Wie is je favoriete kledingontwerper?