Demi Lovato laat deze betekenisvolle tattoo plaatsen

Demi Lovato heeft een donkere periode achter de rug. Zo werd ze in 2018 naar een ziekenhuis gebracht na een overdosis, waarna een lange herstelperiode wachtte. Om dat hoofdstuk van herstel en behandelingen defintief af te sluiten, heeft ze een tattoo laten plaatsen.

In de afgelopen weken heeft Demi zich volledig gericht op de voorbereiding van haar optreden tijdens de Grammy’s en Super Bowl. Maar terwijl ze dat deed, was ze ook bezig met een ander project. “Ik heb deze betekenisvolle tatoeage laten zetten”, schrijft ze op Instagram.

Spirituele bewustwording

Demi vertelt dat ze in eerste instantie geen idee had welk plaatje ze wilde laten zetten. “Het was een ervaring die ik nog nooit eerder heb gehad. Ik vertelde mijn tattoo-artiest over mijn leven en waar ik nu sta. We creëerden een combinatie van afbeeldingen die de spirituele bewustwording die ik heb gehad, vertegenwoordigen.”

Het resultaat: een gevallen engel die wordt opgetild door drie duiven. Het innerlijke licht van de engel wordt geleid door een hoger bewustzijn en haar donkere vleugels vertegenwoordigen de duisternis die Demi achter zich heeft gelaten.

De zangeres bedankt haar tattoo-artiest voor het inktplaatje. “Het enige minpunt is dat ik dit fantastische kunstwerk niet fysiek kan zien, omdat het op mijn rug ligt”, schrijft ze nog.