Winst voor Bernie Sanders in New Hampshire

Bernie Sanders heeft de voorverkiezingen van de Democratische Partij in de staat New Hampshire gewonnen. Nadat 94% van de stemmen geteld was, bleek dat de senator uit Vermont met 26% zou winnen.

Ook Pete Buttigieg deed het niet slecht. Hij volgde op de tweede plaats met 24,4% en kreeg 4.000 stemmen minder dan Sanders. Op plaatsen drie en vier volgden Amy Klobuchar (19,7%) en Elizabeth Warren (9,3%). Pas als allerlaatste vinden we Joe Biden, met amper 8,4%. Hij stelde dus opnieuw teleur.

Afgevaardigden

Natuurlijk gaat het om het aantal afgevaardigden en in New Hampshire werden er amper 24 verdeeld. Wie de nominatie van presidentskandidaat wil verzilveren, heeft in totaal 1.991 afgevaardigden nodig. Het zijn die afgevaardigden die uiteindelijk tijdens den Nationale Democratische Conventie bepalen wie de presidentskandidaat voor hun partij wordt.

De tussenstand is momenteel:

Buttigieg: 23

Sanders: 21

Warren: 8

Klobuchar: 7

Biden: 6