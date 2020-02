Vlaamse Netflix moet er eind dit jaar komen

DPG Media en Telenet hebben samen beslist om aan een Vlaamse ‘Netflix’ te werken. De nieuwe streamingdienst moet zowel Vlaamse als internationale content aanbieden. Het nieuwe platform moet een alternatief zijn voor onder andere Netflix.

DPG Media en Telenet willen hun programma’s samenbrengen op één gezamelijk platform. “Een uniek aanbod en dat dankzij de populaire televisiezenders met veel programma’s van eigen bodem van DPG Media (met onder andere vtm, Q2 en Caz) en de lokale en internationale content van Telenet, dat onder meer de zenders VIER, VIJF, ZES, Woestijnvis en Play in de portefeuille heeft”, klinkt het.

Vlaams en internationaal aanbod

“Door de digitalisering verandert het kijkgedrag. Klassieke televisie is nog altijd ontzettend populair, maar consumenten willen ook alsmaar meer ‘on-demand’. En ze zijn bereid om daarvoor te betalen. De snelgroeiende markt biedt potentieel voor spelers die onderscheidend kunnen zijn. Dat kan met een sterk lokaal aanbod in combinatie met steengoede buitenlandse films en series”, weet DPG Media te vertellen.

De naam van het nieuwe platform is nog niet gekend. Ook over de mogelijke abonnementen met de bijhorende prijzen is nog niks gezegd. Vooraleer het project verder kan, moet er eerst een goedkeuring komen van de mededingingsautoriteiten.

Wat met VRT?

Naast Telenet en DPG Media zou ook VRT zich kunnen aansluiten aan het nieuwe platform. Beiden staan open voor een samenwerking. VRT zelf reageert zeer positief op het idee. Ze zeggen ook blij te zijn dat meerdere spelers elkaar gevonden hebben. “Alleen een breed gedragen initiatief kan immers succesvol zijn”, reageert de openbare oproep.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) noemt de geplande samenwerking tussen DPG Media en Telenet een belangrijke stap voor het Vlaamse medialandschap. “Steeds meer internationale spelers zijn ook actief in Vlaanderen. Het is belangrijk dat onze eigen fictie beschikbaar en makkelijk vindbaar blijft. Daarnaast moet dit ook de nodige zuurstof geven om te blijven investeren in series van bij ons”, stelt hij.

Ook hoopt Dalle erop dat de VRT in de Vlaamse Netflix betrokken zal zijn. “De echte uitdagingen en concurrentie van onze media liggen internationaal. Daarom moeten we de krachten zoveel mogelijk bundelen om hier antwoorden op te formuleren.” Als alles goed verloopt tussen de verschillende partijen wordt er verwacht dat eind dit jaar de Vlaamse ‘Netflix’ komt.