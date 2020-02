Telenet en DPG Media willen ‘Vlaamse Netflix’ opstarten

Telecombedrijf Telenet en mediagroep DPG Media slaan verrassend de handen in elkaar om een ‘Vlaamse Netflix’ te ontwikkelen. Ze zullen daarvoor een joint venture oprichten, kondigen ze aan. DPG Media bezit tv-zenders als vtm en Q2, terwijl Telenet de zenders VIER, VIJF en ZES in de portefeuille heeft, en het productiehuis Woestijnvis.

De streamingdienst zou in de loop van het najaar operationeel moeten zijn en zal volgens de twee ondernemingen «een volwaardig streamingaanbod met lokale en internationale content» omvatten. «Op die manier willen we maximaal inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden in de wereld van streamingdiensten», klinkt het in een persbericht. Telenet stond tot voor kort nog sceptisch tegenover een Vlaamse streamingdienst omdat het twijfels had over een rendabel model, maar gaat nu dus toch overstag.

Joint venture

Concreet zullen Telenet en DPG Media een belang van 50% hebben in de joint venture. De samenwerking wordt eerst nog voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten. Als er groen licht komt, zal de streamingdienst beschikbaar zijn in Vlaanderen via een nieuwe, betalende tv-app en het bestaande Play-aanbod van Telenet.

Er zijn nog geen details over de naam of de prijs van de ‘Vlaamse Netflix’. De twee spelers laten wel al weten open te staan voor samenwerking met andere Vlaamse partijen, zoals de openbare omroep. Die laatste zegt alvast bereid te zijn tot samenwerking. Ook Proximus heeft interesse in een samenwerking.

“Historische stap”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) spreekt van een «belangrijke stap voor het Vlaamse medialandschap». Ook Telenet-CEO John Porter noemt de samenwerking een mijlpaal. «We staan voor een nieuw tijdperk voor de Vlaamse media», klinkt het.