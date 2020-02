NikkieTutorials keert teleurgesteld terug van Ellen DeGeneres: “Ze zei niet eens hallo”

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd een tijdje geleden uitgenodigd door Ellen DeGeneres om te praten over haar coming out als transgender. Een hele eer, maar de Nederlandse vlogger doet nu voor het eerst een boekje open over de bekende talkshowpresentatrice.

De YouTube-ster was te gast in ‘De Wereld Draait Door’, de Nederlandse talkshow met Matthijs van Nieuwkerk. Nikkie gaf er toe dat haar optreden in ‘The Ellen DeGeneres Show’ niet zo leuk was als het leek. “Er is een groot verschil tussen ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Ellen’”, aldus de Nederlandse. “En dan geef ik jullie het positieve handje.”

Een ‘tikkie’ afstandelijk

De beautyvlogger voelde zich niet welkom in los Angeles. “Kijk het is bijvoorbeeld heel leuk dat jij vooraf wel hallo komt zeggen”, zegt ze tegen Matthijs. “Ik ben hier in programma’s geweest en in andere landen, maar dat is gewoon een hele andere wereld. Het is een ‘tikkie’ afstandelijker”, beweert ze.

Bij Ellen op de sofa was Nikkie net heel dankbaar dat ze “zo’n groot podium kreeg om over het thema transgender te praten.” “Ik blijf wel bij die woorden”, aldus de Nederlandse. “Dat ik zo’n podium mag betreden, is de grootste eer. Laat ik dat vooropstellen, maar het is wel een andere wereld.”

Nikkie wordt naast Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley de vierde presentatrice van het Eurovisiesongfestival, dat in mei in Rotterdam plaatsvindt. Ze zal verslag uitbrengen via de online kanalen. De vlogger werd wereldberoemd nadat ze een video postte waarin ze vertelde dat ze transgender was. Die video werd maar liefst 34 miljoen keer bekeken.