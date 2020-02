Miley Cyrus: “Seks is belangrijker dan liefde”

De vonken spatten er vanaf tussen Miley Cyrus en haar vriend Cody Simpson. Ze kunnen amper van elkaars lichaam blijven, al levert dat soms gênante momenten op…

Begin augustus scheidde Miley Cyrus (27) van haar toenmalige echtgenoot Liam Hemsworth (30). Enkele maanden geleden begon de Amerikaanse zangeres een relatie met zanger Cody Simpson (23).

Dierlijke aantrekkingskracht

In een tv-interview vertelde ze daar onlangs over dat seks het belangrijkste is in hun relatie. “Liefde komt pas op de tweede plaats. Seks, ja. Dát is het belangrijkste! Wij hebben altijd goesting in elkaar. De dag dat dat stopt… Wel, dan is onze relatie voorbij. Er is een dierlijke aantrekkingskracht tussen ons. Dat is het grote verschil met mijn vorige relaties. Vroeger probeerde ik altijd een emotionele band te krijgen met mijn partners. Nu hebben Cody en ik vooral een lichamelijke klik. En dat werkt zoveel beter”, lezen we in TV-Familie.

Lawaai uit de slaapkamer

Hun ontembare aantrekkingskracht heeft hen echter ook al wat blozende wangen opgeleverd. “Soms moeten onze blikken elkaar nog maar kruisen en vliegen we al op elkaar. Dan willen we zo snel mogelijk seks. Tijdens de kerstperiode, toen we mijn familie op bezoek hadden, gebeurde dat ook… Toen Cody en ik in de keuken koffie gingen halen voor mijn papa, mama en zus, werden we ineens overmand door passie. We snelden naar boven en deden ons ding. We dachten dat niemand ons gehoord had, maar toen we met de koffie in de eetkamer arriveerden, zei mijn moeder doodleuk: ‘Volgende keer de deur van de slaapkamer dichttrekken, jongens. Dit hoefden we echt niet te horen’”, klinkt het.