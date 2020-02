Greta Thunberg krijgt eigen tv-serie

De Zweedse klimaatactiviste, Greta Thunberg, krijgt haar eigen realityshow. Het programma zal de 17-jarige Thunberg volgen tijdens haar acties tegen de klimaatverandering.

Greta Thunberg, de 17-jarige klimaatactiviste uit Zweden, krijgt haar eigen tv-serie. Die zal gemaakt worden door de BBC Studios’ Science Unit. Het programma zal Thunberg volgen terwijl ze de wereld rondreist om de klimaatverandering aan te kaarten. Ook zal het oplossingen aanreiken om ons klimaat te redden.

De serie zal daarnaast de persoonlijke kant van Thunbergs verhaal brengen: hoe het is om op te groeien in de spotlights, uitdagingen zoals speeches schrijven en wereldleiders ontmoeten.

“De klimaatverandering is waarschijnlijk het belangrijkste waar we tijdens ons leven mee bezig zullen zijn. Het lijkt dus het juiste moment om een gezaghebbende serie te maken die de feiten onderzoekt en de wetenschap achter dit complexe onderwerp duidelijk uitlegt. Om zoiets te kunnen doen met Greta is een enorme eer. We krijgen de kans om te zien hoe het is om een globaal icoon en één van de bekendste mensen ter wereld te zijn”, aldus Rob Liddel, Executive Producer bij BBC Studios.