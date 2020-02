Belgen spenderen opvallend hoog bedrag op tweedehandssites

Koop-, verkoop- of ruilplatforms worden steeds populairder. Belgen spenderen gemiddeld 58 euro per maand aan spullen die ze op tweedehandssites vinden. Ongeveer vier op de tien Belgen koopt regelmatig iets online en dat vooral via Belgische platforms.

Platformen zoals 2dehands.be, Vinted en Facebook trekken steeds meer mensen aan. Dat blijkt uit een enquête van Dedicated in opdracht van Mondial Relay. De Belg geeft gemiddeld elke maand 58 euro uit op tweedehandssites. Ongeveer 38% koopt minstens een keer per maand iets op een online platform voor tweedehands spullen. Een Belg op tien doet dat meerdere keren per week.

De leefdijdscategorie 18- tot 34-jarigen koopt het meeste op tweedehandssites: negentien % van hen bezoekt minstens een keer per week een site als 2dehands.be, tegenover maar zeven % in de categorie 55-plussers.

Mannen geven meer uit

Mannen geven ook meer uit als vrouwen aan gebruikte spullen: 51 euro tegenover 47 euro. Een van de verklaringen voor dit kleine verschil is dat mannen graag computerproducten of doe-het-zelf- en tuingereedschap kopen. Op het verlanglijstje van vrouwen staan dan weer vooral kleding, boeken en schoenen. Brusselaars en Walen geven ook meer uit dan Vlamingen: 59 euro tegenover 52 euro.

Het favoriete platform van de Belgen blijft 2dehands/2ememain. Daarna volgt Facebook Market, nieuwkomer Vinted en eBay. Vooral Vinted wint aan populariteit, dat komt door de mogelijkheid om via een afhaalpunt te laten leveren. Dit is goedkoper voor beide partijen en is ecologisch beter omdat alle pakjes op één leveringspunt kunnen geleverd worden.