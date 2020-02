Amerikaanse school stopt kleuters in isoleercel

In de Amerikaanse stad Richmond in Virginia is een vierjarig meisje van school gehaald. Het kind was immers doodsbang van de ‘isoleercel’.

Aan haar moeder vertelde ze over de alarmerende situatie op de school. “Ik wil niet naar school. Ze hebben een gevangenis. Ze gaan me in de gevangenis stoppen”, zou de kleuter volgens haar moeder hebben verteld.

Overgevoelig voor geluid

Aan de lokale zender WRIC vertelt de moeder anoniem dat haar dochter gevoelig is voor geluid. Daarom zou het meisje moeite hebben met lawaaierige groepen. De juf plaatste haar dan maar in de speciale ruimte, zo ontdekte de moeder toen ze haar dochter kwam ophalen.

De school heeft het echter over een ‘kalmeerruimte’, maar daar is de moeder het niet mee eens. “Het is een hele kleine ruimte, met kale, betonnen muren. Er was geen speelgoed te zien”, zo werd de ruimte omschreven. “Je stopt een kind niet in zo’n kamer. Zeker geen kleuter, die geen idee heeft wat er aan de hand is.”

De vierjarige zou daar zo’n acht keer hebben gezeten. De school houdt vol dat het meisje onder begeleiding naar de ruimte werd gedacht en daar niet alleen zat. Er loopt momenteel een onderzoek naar de school, dat meer duidelijkheid zou moeten scheppen.