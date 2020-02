Dit is het geheim om gigantische bellen te kunnen blazen

Dat wetenschap niet altijd saai hoeft te zijn, is intussen al wel algemeen aanvaard. Dat het ook niet altijd levens hoeft te redden, kan misschien op een wat meer tegenstand rekenen. Twee fysici van de univerisiteit van Emory ontdekten het perfecte recept om gigantische bellen te kunnen blazen.

Bellen lijken iets banaal en frivool, maar zijn een complexe fysische materie. Ze zijn dan ook al lang het onderwerp van serieuze wetenschap. Ook vandaag de dag houden fysici zich nog met bellen bezig. Justin Burton, co-auteur van de meest recente paper (gepubliceerd in Physical Review Fluids), geraakte door het onderwerp bevangen toen hij op een conferentie in Barcelona straatartiesten gigantische bellen zag maken. Hij ging daarom op wetenschappelijk verantwoorde basis mee op zoek naar het perfecte recept om dé allergrootste bellen te blazen.

Polymeren

Volgens de studie is dé sleutel tot het perfecte zeepmengsel polymeren (organische verbindingen waarvan de moleculen bestaan uit een opeenvolging van identieke, of soortgelijke, delen die chemisch aan elkaar zijn gekoppeld). In hun eerder onderzoek zagen ze al dat veel van de populaire recepten online altijd een polymeerachtige substantie, zoals voedselverdikker guar, bevatten. “De polymeerstrengen raken in elkaar verstrengeld , zoals een haarbal, waardoor langere strengen worden gevormd die niet uit elkaar willen vallen,” zegt Burton in Ars Technica. “Met de juiste combinatie laat een polymeer een zeepfilm een ‘sweet spot’ bereiken die viskeus maar ook rekbaar is – alleen niet zo rekbaar dat het uit elkaar scheurt.” Lees hieronder het recept om te kunnen uitpakken met wereldrecordverbrekende bellen.

Ingrediënten:

1 liter water

50 milliliter Dawn Professional Detergent

2-3 gram guarpoeder, een voedselverdikkingsmiddel

50 ml ontsmettingsalcohol

2 gram bakpoeder

Bereidingswijze: