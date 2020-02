Vijf redenen waarom een containerwoning interessanter is dan een traditioneel huis

Steeds meer mensen kiezen voor een containerwoning in plaats van een traditioneel huis. Niet zomaar een leegstaande container, maar één die volledig verbouwd is tot een woning. Wij lijstten vijf voordelen van de nieuwe bouwtrend voor je op.

1. Bouwsnelheid

De bouw van een containerwoning gaat veel sneller dan die van een traditioneel bakstenen huis. “Op drie maanden tijd kan je er intrekken”, zegt David, algemeen en commercieel directeur bij Budé aan Het Laatste Nieuws. Eerst worden de containers in het bouwbedrijf omgevormd tot een leefbare ruimte. Eens dat gedaan is, worden de containers vervoerd naar het adres van het nieuwe huis. Daar worden de containers in en op elkaar gezet. Dat duurt ongeveer twee weken. Voor een huis uit bakstenen moet je minstens zes maanden wachten vooraleer het af is.

2. Eigen touch

Door voor een containerwoning te kiezen, kan je zelf bepalen hoe die er uiteindelijk moet uitzien. Met containers kan je zeer creatief te werk gaan door ze op en naast elkaar te plaatsen. Met een traditioneel huis is dat niet mogelijk.

3. Als extra ruimte

Wil je je oorspronkelijke huis vergroten, kan je voor een container kiezen. Dit gebeurt vooral na een gezinsuitbreiding. Bij een geboorte van een baby kan het zijn dat het huis te klein wordt.

4. Prijs

Je bepaalt zelf de kostprijs van je containerwoning. De prijs varieert sterk van koper tot koper, want alles hangt af van de kwaliteit en de hoeveelheid materiaal dat je kiest. De gemiddelde prijs voor een woning is 1.500 euro per vierkante meter.

5. Energiezuinig

“Kies je voor containers, voldoet je woning aan alle normen voor isolatie, verwarming en ventilatie. Dankzij het bouwconcept is je containerwoning volledig tocht- en luchtdicht: ideaal om je isolatiewaarde te halen”, zegt David.