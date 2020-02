Populaire reeks ‘Sex Education’ krijgt vervolg

De razendpopulaire reeks ‘Sex Education’ krijgt een vervolg, dat maakte Netflix via sociale media bekend. Seizoen twee is slechts een maand uit, maar toch komt er al een derde seizoen.

Sex Education, een Britse serie waarbij thema’s als seks, masturbatie en soa’s aan bod komen krijgt een derde seizoen, dat maakte Netflix via sociale media bekend. Het open einde van het laatste seizoen zorgde voor veel vraagtekens bij de kijkers. Nu komt er een vervolg op het tweede seizoen. De reeks is een mix van liefde en humor bij tieners. Aan de hand van de serie wil Netflix onderwerpen als seks en homoseksualiteit meer bespreekbaar maken bij jongeren.

Voor 2021

Een releasedatum is er nog niet. De bedoeling is om het derde seizoen in 2021 op Netflix te plaatsen. De twee eerste seizoenen zijn momenteel nog te zien op Netflix. In de onderstaande video’s kan je alvast de trailers zien van de laaste seizoenen.

Seizoen 1



Seizoen 2