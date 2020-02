Is de finaledag van ‘De Mol’ al bekend?

Wie fan is van ‘De Mol’, kan vast niet wachten op het nieuwe seizoen. Er is nog niet veel geweten, maar het lijkt erop dat op 26 april de finale van De Mol wordt uitgezonden. Op diverse manieren is te zien dat 26/04 een speciale dag wordt voor zender VIER. Het achtste seizoen van De Mol wordt dit jaar in Griekenland gespeeld.

Net als vorig jaar kan je ook nu online boodschappen terugvinden in verband met het nieuwe seizoen. Gisteren kregen verschillende bekende Vlamingen, waaronder Jamie-Lee een pakketje binnen, in het pakketje zat een bord met daarop 26/04 geschreven. Aan de andere kant van de schaal staat een QR-code die verwijst naar een instagram-pagina, ‘Omega26042020′. Als je een kijkje neemt op het instagram-account zie je daar sinds kort twee nieuwe video’s staan met als boodschap 26/04.

View this post on Instagram #Omega26042020 A post shared by Omega (@omega26042020) on Feb 10, 2020 at 11:10am PST

Andere hints

Ook op Facebook is een evenement gemaakt onder de naam ‘Omega26042020’. Daarnaast kan je op de website van Kinepolis ook een aanwijzing terugvinden. Als je via de zoekfunctie ‘Omega’ intypt krijg je vervolgens een releasedatum van 26 april en twee bijhorende zinnen, ‘Eindigt het hier?’ en ‘Hou 26 april zeker vrij’. Vermoedelijk gaat de finale net als vorig jaar in de bioscoop van Antwerpen te zien zijn.

Eind december werd al bekendgemaakt dat het nieuwe seizoen zich in Griekenland zou afspelen. Omdat Omega ook de laatste letter van het Grieks alfabet is, wordt er vermoed dat het om de finale van De Mol gaat en niet om de eerste aflevering.

Eerste aflevering

Als het weldegelijk om de finale-aflevering gaat, dan mag je er vanuit gaan dat de eerste aflevering op 23 februari of 1 maart te zien zal zijn. Kiezen ze voor een seizoen van tien afleveringen dan zal het vanaf 23 februari te volgen zijn. Opteert zender VIER, net als vorig seizoen, voor een seizoen van negen afleveringen dan zal de eerste uitzending op 1 maart plaatsvinden. VIER heeft zelf nog niets bevestigd. Voorlopig gaat het om speculaties, maar alles wijst ernaar uit dat het om het nieuw seizoen van De Mol gaat. Rest er enkel de vraag nog, waarvoor ‘Omega26042020’ staat.