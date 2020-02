“Het coronavirus kan 60 procent van de wereldbevolking treffen.” Deze onheilspellende woorden heeft de bekende epidemioloog Gabriel Leung gezegd tegen The Guardian. Volgens Leung moeten andere landen gelijkaardige inperkende maatregelen nemen zoals in China. Anders kan het dodental enorm oplopen.

Leung deed zijn uitspraak nadat de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zondag ook al waarschuwde voor de verspreiding van het virus. ‘Er zijn verontrustende gevallen van verspreiding door mensen zonder reisgeschiedenis in China. We zien misschien alleen het topje van de ijsberg”, twitterde Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Grootte van de ijsberg

Professor Gabriel Leung stelt nu dat het belangrijkste is om te achterhalen wat de vorm en de grootte van die ijsberg is. “Zestig procent van de wereldbevolking is een ontzettend groot aantal”, aldus Leung tegen The Guardian. Zelfs als slechts één procent van de mensen die besmet raken sterft, kan het dodental enorm oplopen.

Meer dan 1.000 doden