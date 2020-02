Wie bij Barco werkt, bouwt mee aan de evoluerende maatschappij

Barco is een bedrijf dat gedreven is door innovatie en van vele markten thuis is. Vier werknemers getuigen over hun ervaring bij het technologiebedrijf.

Tibo Rigole, 23 jaar

Tibo werkt als Android Developer, in één van de Research & Development software teams, aan een gloednieuw product voor de medische sector. «Ik werk momenteel aan een nieuwe huidscanner voor dermatologen, Demetra. Daarmee kan een dermatoloog foto’s maken om sneller huidkanker op te sporen. Het feit dat ik aan een product kan meewerken dat een maatschappelijk impact kan hebben, is enorm boeiend en geeft bijzonder

veel voldoening.»

Tibo studeerde in juni af als Master in de Industriële Wetenschappen en kon in september al aan de slag bij Barco. «Ik ben echt heel blij dat ik hier werk. De campus is prachtig en ik heb toffe collega’s. Vrijwel elke middag maken we samen een wandeling om even uit te waaien.»

Tine Wouters, 24 jaar

Tine werkt, net zoals Tibo, in een Research & Development team, maar dan als Mechanical Design Engineer binnen het departement Healthcare. Ze staat onder andere in voor de ontwikkeling, montage en design van de displays. «Het fijne aan werken voor Barco is dat je niet weggestoken wordt in een hokje. Je krijgt de kans om mee te werken aan verschillende projecten met diverse collega’s en disciplines. Als je interesse hebt om je bij te scholen in je eigen domein of een ander, word je zelfs aangemoedigd om cursussen te volgen. Ze willen namelijk dat je ten volle gebruik kan maken van al je talenten. Het is dus perfect mogelijk om je carrière binnen Barco zelf een (andere) richting in te sturen.»

Emile Vyncke, 23 jaar

Emile kon na zijn stage bij Barco aan de slag als HRIS Specialist en is medeverantwoordelijk voor de HR-informaticasystemen. «Mijn studies waren nogal vaag en theoretisch, maar dankzij mijn stage zag ik pas echt wat er allemaal mogelijk is. Dit was mijn allereerste stage, maar ik kreeg onmiddellijk verantwoordelijkheden en werd als stagiair au sérieux genomen. Dankzij een goede begeleiding en ondersteuning van de collega’s kon ik dan ook heel wat ervaring op doen.»

«Barco draagt diversiteit hoog in het vaandel, er zijn uiteenlopende profielen aanwezig en mensen met verschillende achtergronden. Barco mag daar best trots op zijn. En dankzij mijn job als HRIS Specialist kom ik zowat met iedereen in aanraking.»

Blanca Fernandez Hernando, 25 jaar

De Spaanse Blanca kwam dankzij een schoolproject in contact met Barco. Sinds enkele weken werkt ze vast in dienst als Marketing Excellence Coach op de Marketingafdeling. «Ik identificeer de behoeftes van onze marketingcollega’s en help in het vinden van de juiste marketingtools. Daarmee kunnen zij onze markten en klanten beter begrijpen.

«Het is heel cool om te zien wat de producten die we creëren teweeg kunnen brengen in de samenleving. Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in cinemazalen, controlekamers en vergaderzalen vind je Barco terug! Ik heb hier al veel collega’s uit verschillende domeinen en afdelingen leren kennen. Ieder van hen staat er echt voor open om elkaar te leren kennen en hun kennis met elkaar te delen.»

Interesse in een job bij Barco? Surf naar jobs.barco.com