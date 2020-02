I Love My Job: Jonge ingenieurs in het buitenland

«Hier kan ik me

meteen bewijzen»

«Ik werk hier nog maar twee jaar en toch heb ik al in 14 verschillende landen gewerkt.» Bij Jan De Nul Group krijgen young graduates kansen om kennis en ervaring op te doen. Ook Christophe Pauwelyn (26 jaar) kreeg na zijn studies Industrieel Ingenieur meteen veel verantwoordelijkheid als expat. Nu werkt hij overal ter wereld op de schepen en werven van Jan De Nul Group, als Technical Superintendent Vessel Maintenance.

Een technisch uitdagende job, gecombineerd met onvergetelijke ervaringen in het buitenland. Dat was voor Christophe de drijfveer om bij Jan De Nul Group aan de slag te gaan. «De ervaringen die je opdoet in het buitenland kan je met geen enkele doordeweekse job vergelijken», vertelt hij. «Je belandt in gebieden waar je anders nooit zou komen.» Als Technical Superintendent Vessel Maintenance coördineert Christophe het onderhoud en de herstellingen van schepen die op een werf actief zijn. «Wekelijks ga ik enkele dagen aan boord om met de bemanning te overleggen. Elke dag krijgen we te maken met nieuwe technische uitdagingen. Maar ik probeer ook goede relaties te onderhouden met leveranciers en lokale workshops, om herstellingen op te volgen. Allesbehalve eentonig dus!»

Kans om te groeien

Voor Christophe was leven en werken in het buitenland geen probleem. «Tijdens mijn studies heb ik al twee keer mogen proeven van een Erasmus-uitwisseling. Nu werk ik telkens twee maanden, afgewisseld met één maand vakantie. Dat geeft de kans om vrienden en familie te bezoeken.» Als jonge ingenieur kreeg hij meteen veel verantwoordelijkheid toebedeeld: «Op die manier kan ik heel snel kennis en ervaring opdoen. Jan De Nul durft bij een project te kiezen voor een totaal nieuwe werkwijze, wat kansen biedt om jezelf te bewijzen. Natuurlijk word ik niet aan mijn lot overgelaten. Elke nieuwe werknemer krijgt een voorbereidende opleiding van een maand en met aanvullende cursussen kan ik me verder specialiseren. Het bedrijf stoomt je dus helemaal klaar voor een uitdagende job, waar dan ook ter wereld!»

