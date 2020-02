Valkuilen om te vermijden tijdens je eerste werkweek

De eerste week op de werkvloer is cruciaal, zowel voor starters als voor zij die simpelweg van baan veranderen. Je wil indruk maken op je nieuwe werkgever en tonen wat je waard bent. Er zijn jammer genoeg ook een aantal valkuilen die je beter vermijdt om problemen nadien te voorkomen.

Overpresteren

De verleiding is groot om je bij de start van een nieuwe job voor 300% te geven. Je maakt zotte overuren, zegt nooit nee en laat zien dat je alles aankan. Hoewel dat tijdens de eerste weken misschien wel het geval is, kan je dat tempo op de lange termijn niet volhouden. Het is dus belangrijk om al van bij het begin grenzen te stellen en niet meer te doen dan je in een ‘normale’ week zou presteren. Zo schep je een realistisch beeld en is je werkgever nadien niet teleurgesteld omdat je plots een versnelling lager schakelt.

Alleen aan de lunch

Tijdens het werk is het moeilijk om contact te leggen met je collega’s – jullie zijn druk in de weer en hebben geen tijd voor prietpraat. Net daarom is de middagpauze zo belangrijk. Zonder je niet af, maar eet gezellig samen met de rest en leer iedereen alvast een beetje kennen. Een leuke werksfeer is belangrijk en die is moeilijk te bereiken als je niet weet wie je medewerkers zijn. Let er wel op dat je niet te veel praat over je privéleven. Dat kan altijd nadien nog, als je hebt bepaald met wie van je collega’s je nu echt goed overeenkomt.

Strak in het pak

Bij elk bedrijf geldt een andere dresscode. Probeer daarom tijdens je sollicitatiegesprek je ogen goed open te houden om te zien hoe anderen zich kleden. Sommige werkgevers verwachten dat je erg formeel gekleed gaat en daar is niets mis mee, maar op andere plekken komt iedereen gewoon in een jeansbroek en sneakers opdagen. Probeer je eigen kledingkeuze daaraan aan te passen. Het ziet er nu eenmaal nogal raar uit als jij als enige strak in het pak komt werken terwijl je collega’s zo te zien net uit bed zijn gerold.

