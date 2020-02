Failing Forward met Jessica De Block: «Ik liet me in de luren leggen»

Jessica De Block is zaakvoerster van Antwerp Avenue, een accessoirelabel voor vrouwen met ambitie. Op korte tijd leerde ze heel veel bij.

Hoe kwam je op het idee voor deze zaak?

«Ik schilderde en tekende graag. Toen er via mijn persoonlijke Facebookpagina werd geboden op een werk, kreeg ik het idee om telefoonhoesjes te ontwerpen en te verkopen. Van familie en vrienden kreeg ik wel mentale steun, maar hoe je een bedrijf opstart, zocht ik zelf uit. Dat was heel leerrijk.»

Toch ging het even mis, wat liep er fout?

«Na een jaar vond ik een productieproces voor de hoesjes dat me fel aansprak. Ik kocht een stock aan van 3.000 hoesjes, maar de kwaliteit bleek niet te voldoen aan de afspraken die ik had gemaakt. Ik wou mijn klanten niet teleurstellen, ik maakte een nieuwe collectie die goed aansloeg. Nog een misser was de samenwerking met een marketingbureau in Groot-Brittannië om mijn webshop er te promoten. Ze beloofden heel veel, ik kocht een stock van 1.000 producten voor een beurs. Daar verkocht ik er amper 90.»

««Je bent de

enige kapitein»»

Jessica De Block hield de moed er in, ook al was ze door een paar tegenvallers flink wat geld kwijt. Ze leerde er veel uit.

Wat motiveerde je om door te gaan?

«Ik ben vrij optimistisch van aard en streef graag naar het doel dat ik voor ogen heb. Weliswaar is het belangrijk om je limieten te kennen. Ook weet ik dat ik niet iedereen zomaar mag vertrouwen. Het komt er op aan alles dubbel te checken, om te werken met degelijke contracten, om KPI’s voor ogen te houden. KPI staat voor kritieke prestatie indicatoren.»

Kreeg je steun van je omgeving?

«Je omgeving kan je steunen, maar als ondernemer ben jij het die moeilijke situaties moet oplossen. Je bent de enige kapitein aan het roer van je schip. Nu, als je problemen ervaart, dan moet je zoeken naar creatieve uitwegen. Mijn klanten zijn heel belangrijk, ze maken op hun manier deel uit van wat ik doe. Een bedrijf kan succesvol zijn als je een product hebt dat volledig perfect is en inspeelt op de markt. Ik geloof in wat ik doe: accessoires accentueren de persoonlijkheid van iemand. Je doel voor ogen houden, is cruciaal als

je onderneemt.»