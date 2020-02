Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’ schrijft geschiedenis op de Oscars

De Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’ heeft vier Oscars weggekaapt, waaronder die voor beste film. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Amerikaanse filmprijzen dat een niet-Engelstalige film de hoofdprijs wint. De grote favoriet ‘1917’ moet zich tevreden stellen met drie Oscars in minder belangrijke categorieën.

‘Parasit'” won niet alleen de Oscar voor beste film, maar ook die voor beste regie, beste originele scenario en beste internationale film. De film van Bong Joon-ho is een zwarte komedie over een arme familie die infiltreert in een rijke familie. Het plan om die op te lichten loopt echter volledig uit de hand.

‘We hadden nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Ik heb het gevoel dat er nu een heel gunstig moment in de geschiedenis plaatsvindt. Ik uit mijn diepste dankbaarheid en respect voor alle leden van de Academie voor het nemen van deze beslissing’, reageerde producer Kwak Sin-ae die de prijs voor beste film in ontvangst nam.

“Klaar om te drinken”

“Ik ben nu klaar om te drinken”, zei Bong nadat hij de award kreeg voor beste internationale film. Maar daarna kreeg hij nog de prijs voor beste regisseur. Hij versloeg daarmee kleppers als Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once upon a time… in Hollywood), Sam Mendes (1917) en Todd Philips (Joker).

Na het winnen van de categorie beste internationale film dacht ik dat het gedaan was voor vandaag en dat ik was klaar om te relaxen”, grapte hij. Hij dankte Martin Scorsese, wiens films hij bestudeerde op school. Scorsese kreeg een staande ovatie van het publiek in het Dolby Theatre. Zijn film “The Irishman” kon geen enkele van zijn tien Oscarnominaties verzilveren en liet het bij vorige prijsuitreikingen ook al afweten.

Brad Pitt

In de acteurscategorieën waren er geen verrassingen. Daar won Renée Zellweger de prijs voor beste actrice voor haar rol in ‘Judy’, Joaquin Phoenix kreeg de prijs voor beste acteur voor zijn rol in ‘Joker’. Brad Pitt en Laura Dern vielen zoals verwacht in de prijzen voor beste bijrollen.