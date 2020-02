IN BEELD. Dit waren de Oscars 2020: verrassingen en kritiek

Afgelopen nacht werden de Oscars uitgereikt in Los Angeles. Hoewel met de winst van de Zuid-Koreaanse prent ‘Parasite’ voor het eerst een niet-Engelstalige film de award in de categorie ‘Beste Film’ binnenhaalde, was er heel wat kritiek op de “te mannelijke” nominaties.

Actrice Natalie Portman een cape van Dior met daarop de namen van vrouwelijke regisseurs die niet genomineerd zijn. “Ik wil op mijn subtiele manier de vrouwen erkennen die niet erkend worden voor hun geweldige werk dit jaar”, verklaarde Portman.

Janelle Monae at the #Oscars: “I’m so proud to stand here as a Black, queer artist telling stories. Happy Black History Month.” pic.twitter.com/2VASQ8NOKF — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 10, 2020

De eerste act van de avond, zangeres Janelle Monáe haalde meteen subtiel uit naar de Academy. “Ik ben trots dat ik hier als vrouwelijke, zwarte, queer artieste mag staan”, klinkt het tussen het zingen door.

Waar zijn die regisseuses?

De felste kritiek kwam er op de categorie beste regisseur, waarin enkel mannen genomineerd waren. Uiteindelijk won het buitenbeentje onder de genomineerden het beeldje, de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho. Hij haalde het van Martin Scorsese (‘The Irishman’), Sam Mendes (‘1917’), Quentin Tarantino (‘Once Upon a Time … in Hollywood’) en Todd Phillips (‘Joker’).

Bong Joon-ho ontving verbouwereerd de prijs. “Toen ik als student voor mijn filmstudie koos, leerde ik een gezegde dat ik nooit ben vergeten: het meest persoonlijke is het meeste creatieve. Dat waren woorden van Martin Scorsese”, verklaarde hij. De zaal gaf vervolgens prompt een staande ovatie aan de 76-jarige Scorsese.

Ook de award voor beste film ging tot grote verrassing naar ‘Parasite’, dat daarmee filmgeschiedenis schreef. Nooit eerder viel een niet-Engelstalige film die eer te beurt. De prent won eerder al de prijs voor beste internationale film en beste origineel scenario.

Geen verrassingen bij individuele awards

De award voor beste acteur in een hoofdrol ging naar de gedoodverfde favoriet Joaquin Phoenix, die de titelrol van ‘Joker’ speelde. “Ik voel me niet verheven boven de andere genomineerden, want we delen dezelfde liefde voor film”, zei Phoenix.

Phoenix hield een lange, emotionele speech over de ongelijkheid in de wereld. “Films kunnen de stemlozen een stem geven, of het nu gaat om ongelijkheid op het gebied van ras, sekse, lhbti-rechten of dieren”, stelde hij. “We moeten blijven vechten tegen het idee dat één ras of soort of geslacht belangrijker is dan een ander en het recht heeft anderen te overheersen.”

In dezelfde categorie bij de vrouwen trok Renée Zellweger aan het langste eind. Ze won de award voor «Judy», waarin ze de legendarische actrice en zangeres Judy Garland speelt. “Onze helden verenigen ons”, zei Zellweger in een verwijzing naar Garland. “Wanneer we onze helden vieren, worden we herinnerd aan wie we zijn: een verenigd volk.”

Eerste Oscar voor Brad Pitt

Brad Pitt won de prijs voor beste acteur in een bijrol voor zijn werk in «Once Upon a Time In… Hollywood». Pitt haalde in zijn speech uit naar de Amerikaanse Senaat, die president Donald Trump eerder deze week vrijsprak in de afzettingsprocedure. Hij prees ook Tarantino voor de film en al zijn werk. “Je bent een original, je bent ’one of a kind’. Zonder jou zou de filmindustrie saaier zijn.” Hij droeg de prijs op aan zijn kinderen, “die alles kleuren wat ik doe”.

De award voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Laura Dern voor haar rol in “Marriage Story”, een film geproduceerd door Netflix. Het is de eerste Oscar voor de 53-jarige actrice.

Grote verliezers zondagavond waren ‘Joker’, die elf keer genomineerd was en het oorlogsepos ‘1917’ van regisseur Sam Mendes, de gangster biopic ‘The Irishman’ (Martin Scorsese) en Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time In… Hollywood’ met elk tien nominaties.