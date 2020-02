Buikje van ‘zwangere’ vrouw blijkt iets helemaal anders te zijn

Een Britse vrouw had zowat alle typische zwangerschapssymptomen, maar geen enkele test gaf aan dat ze wel degelijk zwanger was. Na onderzoek bleek dat ze een gigantische kwaadaardige eierstokcyste had.

Katie Holmes voelde zich in september 2016 plots misselijk tijdens haar nachtshift in een tankstation. De 22-jarige vrouw uit Waltham Cross, een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire, merkte later dat ze haar maandstonden niet meer kreeg en dat haar buik begon te groeien, dus ging ze ervan uit dat ze zwanger was. Toch gaven meerdere zwangerschapstesten aan dat ze niet zwanger was, en ook de dokters wisten niet wat er aan de hand was.

Gelijkaardige symptomen

Ze zocht haar symptomen op het internet op en ontdekte een blog waarin een vrouw haar symptomen beschreef van haar eierstokcyste. Die kwamen volledig overeen met wat Katie meemaakte, dus liet ze zich grondig onderzoeken. Uit de scan bleek dat ze een kwaadaardige eierstokcyste van maar liefst 6,3 kg had. De dokters opereerden haar in januari 2017 en moesten daarbij één eierstok weghalen, maar daarmee werd voorkomen dat de cyste uitgroeide tot kanker.

Dochter

Een half jaar later raakte Katie alsnog zwanger en intussen is ze bevallen van een dochtertje, Ava. “Ik ben zo blij dat ik ondanks mijn kwaadaardige eierstokcyste alsnog mama kon worden”, vertelde ze aan The Sun.