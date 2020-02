BIZAR. Verdwaalde vos veroorzaakt opschudding in Brits parlement

Iedereen heeft wel een mening over de brexit. Kennelijk voelde een verdwaalde vos afgelopen donderdagavond de nood om ook zijn zegje te doen in het Brits parlement in Londen.

De vos sloop het gebouw binnen en zwierf minstens een uur rond, waarbij het dier vier verdiepingen aandeed.

Verschillende medewerkers spotten de vos en deden melding op Twitter. Parlementslid Kerry McCarthy van de partij Labour meldde dat het beestje zijn behoefte had gedaan nabij haar bureau op de tweede verdieping.

So apparently there was a fox running around in Portcullis House atrium about half an hour ago, and now I’ve just found this outside my office (2 floors up!) #Foxontherun pic.twitter.com/4ZgY112cUo — Kerry McCarthy (@KerryMP) February 6, 2020

This way Sir please…fox runs amok in the Commons pic.twitter.com/ElK9ZERVzZ — MoS_Politics (@MoS_Politics) February 6, 2020

Volgens een correspondent van The Sun, die live verslag uitbracht op Twitter, maakte de politie jacht op de vos met “grote handschoenen”. Het dier wist desondanks lange tijd uit de klauwen van de agenten te blijven.

Uiteindelijk kon het dier gevat worden. Het werd vrijgelaten op de stoep voor het parlementsgebouw. Naar schatting leven er in Londen om en bij de 25.000 vossen.