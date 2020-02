Arno lijdt aan pancreaskanker en stelt deel van tournee uit

Rockzanger Arno Hintjens, beter bekend onder zijn artiestennaam Arno, lijdt aan pancreaskanker. Dat maakte hij zelf bekend in de kranten De Standaard en Le Soir en via persagentschap Belga. Omwille van zijn gezondheidstoestand stelt hij een deel van zijn ‘Santeboutique’-tournee uit in Nederland, Frankrijk en Zwitserland.

In november kreeg Arno de diagnose van pancreaskanker. Sindsdien onderging de zanger meerdere sessies met chemotherapie, maar de liefde voor muziek blijft hem drijven. In januari speelde hij zelfs drie uitverkochte zalen plat in de Ancienne Belgique. Afgelopen donderdag kreeg hij nog een Lifetime Achievement Award op de MIA’s.

Volgende dinsdag treedt Arno op in de Trianon in Parijs en kort daarna gaat hij onder het mes. Na de operatie zal hij een zestal weken buiten strijd zijn.

Filmrol

In het interview met De Standaard benadrukt de zanger dat hij het spelen van muziek niet wil opgeven, ondanks de ziekte en ondanks de zware operatie die hem te wachten staat. «De mensen die weten dat ik kanker heb, vragen zich af waarom ik op een podium sta. Maar je moet weten: ik heb tijdens en na een concert meer energie dan ik vandaag heb. Zelfs door gewoon te weten dat er een concert aankomt, word ik energieker», zegt Arno.

De zanger, die in Oostende geboren werd en intussen een vaste waarde is in het Brusselse straatbeeld, wil in het nu leven en kijkt naar de toekomst. «Ik wil nog songs schrijven en albums maken, in een film spelen, en na mijn herstel opnieuw gaan toeren. Er staan alweer veel concerten op de agenda, in mei ook in België», klinkt Arno strijdvol in De Standaard.

Santeboutique

«Muziek heeft altijd mijn leven gered. Concerten zijn belangrijk voor mij, maar ook voor al die mensen die staan te wachten. In de concerten die ik nu speel, breng ik de song ’Ha Ha’ als uitsmijter. ’Give me power, de la force’: dan word ik één met het publiek. Ik vraag aan de mensen om me kracht te geven. En die energie neem ik dan met me mee, want ik kan ze gebruiken», besluit Arno.

De rockzanger zit al 50 jaar in het vak, maar de echte doorbraak kwam er in 1980 met de groep T.C. Matic. Hits als «Oh La La La» en «Putain» groeiden al snel uit tot klassiekers. In 1986 waagde Arno zijn kans als soloartiest en bracht hij zijn eerste soloalbum uit. Zijn jongste album «Santeboutique» verscheen eind 2019.