Met deze koelkasttips spaar je 360 euro uit

‘In uwen frigo’ van vzw FoodWIN is een project om voedselverspilling tegen te gaan. Dat wil de vzw doen door eten slimmer te bewaren in de koelkast. Ze zal lessen ‘koelkastsorteren’ geven aan onder andere huishoudhulpen. De praktische tips zijn goed voor minder voedselverspilling en dus ook voor de portemonnee.

Vzw FoodWIN start met de cursussen ‘koelkastsorteren’ bij de mensen thuis. Want daar wordt volgens hen het meeste verspilt. “We merken dat er heel veel voedsel wordt weggegooid in huishoudens”, vertelt Hanne Heymans van de vzw. De grootste voedselverspilling gebeurt niét in restaurants of bakkerijen, maar gewoon bij mensen thuis: “Elk gezin gooit ongeveer 369 euro per jaar aan voedsel in de vuilbak. We weten dat ongeveer één op de tien gezinnen een huishoudhulp heeft, die gaan we er dus ook bij betrekken.”

Tips

FoodWIN geeft al enkele tips mee. Zo is de temperatuur niet overal hetzelfde in je frigo. Sommige plaatsen zijn frisser als andere dus je mag niet zomaar alles overal bewaren. Onderaan de frigo is het koeler, meestal tussen 0 en 2 graden. Daar leg je je vlees. In het midden van de koelkast, waar het koelelement zich bevindt, is het meestal rond de 4 graden. Daar leg je best bereid eten, bijvoorbeeld spaghettisaus. Bovenaan is het het warmst, 6 of 7 graden. Daar bewaar je dan weer boter en dranken. Groenten en fruit bewaar je in een aparte groentenbak. Een thermometer in je koelkast is ook handig.

Huishoudhulpen met dienstencheques zullen opgeleid worden tot echte koelkastspecialisten door TalentIndex: “Het project ‘In uwen frigo’ maakt van je eigen huishoudhulp een soort ambassadeur van je koelkast. We leiden ze op om te helpen je koelkast slimmer te organiseren. En die kennis kunnen zij dan ook bij hen thuis toepassen”, vertelt Nancy Lelubre, oprichter van TalentIndex.

Samenwerking met de UGent

De universiteit van Gent zal de impact van het project nagaan. “We beginnen met 60 huishoudens”, en legt Heymans uit, “we kijken hoeveel voedsel verspild wordt voor de start van project en we meten dat ook nog eens op het einde van het project. Dan zullen we zien of er verbetering is. We hopen van wel natuurlijk.”

“Dit project is echt een wereldprimeur, het is nog nergens in de wereld geprobeerd. Maar het is dan ook niet gemakkelijk om voedselverspilling bij de gewone mens aan te pakken”, zegt Heymans. De huishoudhulpen zelf zien het alvast zitten. “Ze zijn heel erg enthousiast.”