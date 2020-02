Viktoria Rebensburg skiet naar zege in afdaling Garmisch-Partenkirchen

De Duitse Viktoria Rebensburg heeft vandaag in eigen land de wereldbekermanche afdaling van Garmisch-Partenkirchen op haar naam geschreven. De 30-jarige Rebensburg veroverde haar tweede seizoenszege, na de Super-G in Lake Louise, de negentiende uit haar carrière. Nooit eerder won Rebensburg een afdaling. De Duitse, in 2010 olympisch kampioene reuzenslalom, haalde het in een tijd van 1:41.94 voor de Italiaanse Federica Brignone, tweede op 61 honderdsten. De Tsjechische Ester Ledecka vervolledigde het podium op 83 honderdsten.

Als vierde eindigde de Italiaanse Sofia Goggia (op 0.95) voor de Zwitserse Corinne Suter (op 0.98). Die laatste blijft na zes van de negen manches leider in de wereldbeker afdaling. Mikaela Shiffrin was er zaterdag niet bij. De Amerikaanse vedette, leider in de algemene wereldbeker, gaf forfait nadat haar vader deze week onverwacht overleed.

Morgen staat in Garmisch-Partenkirchen een Super-G op het programma.

Bron: Belga