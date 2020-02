In Frankrijk zijn vijf nieuwe gevallen opgedoken van het nieuwe coronavirus. Het zou gaan om vier volwassenen en één kind. Maar hun toestand is geen reden tot ongerustheid, zegt minister van Gezondheid Agnès Buzyn. Volgens Buzyn gaat het om een ‘cluster’, verschillende personen die besmet zijn geraakt via één persoon. De persoon die oorspronkelijk besmet raakte, is een Brit, die in het departement Haute-Savoie verbleef na terugkeer uit Singapore.

Bron: Belga