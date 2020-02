Thomas Vermaelen mag ondanks penaltymisser vieren in Japanse Supercup

Thomas Vermaelen heeft vandaag met Vissel Kobe de Japanse Supercup gewonnen. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3 tegen kampioen Yokohama F. Marinos. In de beslissende penaltyreeks ging onder meer Vermaelen de mist in, maar de Rode Duivel zag zijn ploeg toch triomferen. Bekerwinnaar Vissel Kobe, met Vermaelen en Andres Iniesta in de basis, kwam in Saitama drie keer op voorsprong (langs Dyanfrez Douglas, Kyogo Furuhashi en Hotaru Yamaguchi), maar telkens maakte Yokohama gelijk.

In de strafschoppenreeks stond het na vier penalty’s 2-2. Daarna volgden liefst negen missers, waaronder een van Vermaelen die hoog over trapte. Uiteindelijk besliste Horatu Yamaguchi de partij.

Bron: Belga