Soldaat doodt meer dan tien mensen in Thailand

In Thailand heeft een soldaat vandaag met een automatisch wapen meer dan tientallen mensen neergeschoten. Er zijn zeker meer dan tien, mogelijk twaalf dodelijke slachtoffers en verschillende gewonden. De dader is nog op de vlucht. Over zijn motief is niets bekend. Dat meldt de Thaise politie. De soldaat sloeg toe in de buurt van een winkelcentrum in de stad Korat, in het noordoosten van Thailand. De dader postte videobeelden en foto’s op sociale media waarop te zien is hoe hij gekleed in gevechtstenue zich klaar maakt om naar Korat te vertrekken. De politie identificeerde hem als hoofdofficier Jakapanth Thomma. Volgens de politie stal hij een militair voertuig om naar het centrum van de stad te gaan.

Daar begon hij vandaag met een machinegeweer in het wilde weg op mensen te schieten. Volgens lokale media zijn er twaalf doden en een onbekend aantal gewonden. Op sociale media is te zien hoe er paniek uitbrak en hoe mensen probeerden te vluchten.

De Thaise politie sloot de buurt rond het winkelcentrum af, de dader is nog altijd op de vlucht.

Bron: Belga