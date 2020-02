Regeringscommissaris moet opstappen na Thüringen-tweet

De Duitse regeringscommissaris voor het oosten van het land, Christian Hirte, moet opstappen op aandringen van bondskanselier Angela Merkel. Dat meldt de CDU-politicus vandaag via Twitter. Merkel zei in een gesprek dat hij niet langer commissaris voor ‘de nieuwe deelstaten’ kan zijn. “Vanwege haar suggestie heb ik mijn ontslag aangeboden”, zei hij. Regeringswoordvoerder Steffen Seibert zei dat de bondskanselier het ontslag van staatssecretaris Hirte heeft voorgesteld aan de president. Aanleiding voor het ontslag is een bericht van Hirte op Twitter. Hirte, die afkomstig is uit Thüringen en daar plaatsvervangend CDU-voorzitter is, feliciteerde uitdrukkelijk Thomas Kemmerich, de liberaal die met stemmen van de uiterst rechtse AfD verkozen raakte als Thüringse minister-president. “Zijn verkiezing als centrumkandidaat toont andermaal dat de burgers van Thüringen rood-rood-groen niet herkozen hebben. Veel succes voor deze moeilijke opgave voor het goed van de vrijstaat.”

De tweet, die dateert van de verkiezingsdag, is vandaag nog steeds te vinden op Twitter. Ook minister van Digitalisering Dorothee Bär (CSU) feliciteerde Kemmerich via Twitter, maar zij wiste haar tweet later en noemde die een fout.

De sociaaldemocratische SPD en de oppositie eisten na Hirtes tweet onmiddellijk zijn ontslag. Iemand die het geheel van kiezers van de CDU, FDP en de AfD als “centrum” beschouwt, kan niet in naam van de SPD en dus ook niet in naam van de bondsregering spreken, zei SPD-voorzitster Saskia Esken.

Christian Hirte is staatssecretaris in de regering-Merkel voor het ministerie van Economie en Energie. In die hoedanigheid is hij naast regeringscommissaris voor het Oosten ook commissaris voor Middenstand. Het is niet helemaal duidelijk of hij die laatste functie wel mag blijven uitoefenen.

Kemmerich werd woensdag verrassend verkozen tot minister-president van de deelstaat Thüringen. Zijn aanduiding deed heel wat stof opwaaien, omdat hij de eerste regeringsleider in Duitsland is die zich liet verkiezen met stemmen van de AfD. Ook verschillende CDU-verkozenen hebben hem gesteund, tegen de overtuiging van de partijtop in.

Bron: Belga