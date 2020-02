OKT basket (v) – Belgian Cats tegen Japan op zoek naar goede uitgangspositie

Na de nederlaag van de Belgian Cats tegen Canada, vierde in de wereld, in hun eerste kwalificatiewedstrijd, donderdag in Oostende doen de Belgische basketbalvrouwen zondag (15u00) tegen Zweden opnieuw een gooi doen naar een olympisch ticket. Zaterdag is er eerst nog de match tegen Japan (18u05), dat sowieso gekwalificeerd is voor de Spelen in eigen land. Winnen van Japan zou niet alleen goed zijn om het vertrouwen terug te vinden, maar zou de meisjes van Philip Mestdagh ook in een goede uitgangspositie plaatsen voor de laatste en beslissende wedstrijd tegen Zweden, mocht Canada foutloos blijven tegen Zweden (zaterdag, 20u35) en Japan (zondag, 18u05). De Belgian Cats zouden zich dan zelfs een kleine nederlaag kunnen permitteren tegen de Zweden, die donderdag van Japan verloren met 21 punten (75-54). De drie ploegen – België, Japan en Zweden – zouden dan elk een overwinning achter hun naam hebben en het puntensaldo van hun onderlinge duels geeft dan de doorslag. In alle andere scenario’s zal België Zweden moeten verslaan om door te stoten naar de Olympische Spelen.

De stijl van Japan verschilt heel erg van het Europese spel. De Japanners, onder leiding van de Amerikaanse coach Tom Hovasse, zetten vooral in op driepunters en zijn heel snel, ze houden van tegenaanvallen en kunnen onder de ring rekenen op Ramu Tokashiki (1m93), die al 21 punten en 12 rebounds scoorde. Een van de basisspeelsters, Maki Takada, die later aankwam in Oostende en nog niet speelde, zal er zaterdag wel bij zijn. Dat maakt de Japanse ploeg, viervoudig Aziatisch kampioen, nog sterker.

“De match goed beginnen, zal cruciaal zijn”, waarschuwde bondscoach Philip Mestdagh. “Sinds het EK in Servië, beginnen we tegen sterke ploegen vaak al met een handicap. We moeten dan de hele match reageren, die situatie is niet ideaal. We verliezen te veel energie om telkens terug te komen in de wedstrijd, ook al lukt ons dat wel. We zullen ook het snelle spel en de driepunters van de Japanners moeten voorkomen. De overwinning van Japan tegen Zweden zorgt ervoor dat het duel van zondag om 15u00 de finale van het toernooi zal zijn voor Zweden en ons. Het is zo dat we het moeten zien.”

Kim Mestdagh, licht geblesseerd aan de voet, net als Kyara Linskens (kleine verstuiking na nauwelijks twee minuten in de match tegen Canada), zullen zaterdag waarschijnlijk wel weer speelklaar zijn.

bron: Belga