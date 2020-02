NBA – Kampioen Toronto scherpt clubrecord aan met dertiende opeenvolgende zege

De Toronto Raptors blijven de overwinningen in de NBA opstapelen. De regerende kampioen versloeg vrijdagavond Indiana met 106-115 en behaalde zo een dertiende zege op rij. Woensdag stonden beide teams ook tegenover elkaar. Toronto won toen nipt met 119-118 en verbrak met een twaalfde opeenvolgende overwinning het clubrecord van elf zeges na elkaar. Die reeks wordt nu dus verlengd. De laatste nederlaag dateert van 12 januari tegen San Antonio.

Serge Ibaka was in Indianapolis goed voor 22 punten en 10 rebounds. Fred VanVleet tekende voor 20 punten, Kyle Lowry voor 16 (plus 11 assists).

In de tussenstand van de Eastern Conference verstevigt Toronto (38-14) zijn tweede plaats achter de autoritaire leider Milwaukee (44-7), die vrijdagavond niet in actie kwam. Nummer drie Boston was voor eigen publiek met 112-107 te sterk voor staartploeg Atlanta. Miami, vierde, ging met 105-97 onderuit in Sacramento.

De top drie in de Western Conference (LA Lakers, LA Clippers en Denver) genoot van een rustdag. Utah klopte Portland met 117-114 en wipte over Houston naar de vierde plaats. De Rockets verloren met 127-91 in Phoenix.

