Na bosbranden kampt Australië met overstromingen en tropische cycloon

Na verschillende maanden van grote bosbranden, is Australië nu getroffen door wolkbreuken en bereidt het land zich voor op een tropische cycloon van categorie 4. Vrijdag maakte de brandweer van de staat New South Wales (Nieuw-Zuid-Wales) nog zijn opluchting kenbaar over een aankomend regenfront, aangezien er nog steeds een veertigtal vuurhaarden woedden. De staat is zwaar getroffen door de bosbranden. Zaterdag echter besliste brandweerverantwoordelijke Shane Fitzsimmons dat de prioriteiten worden herzien van de branden naar overstromingen.

Al 48 uur kampt het oosten van Australië met hevige regenval, wat nieuwe chaotische taferelen veroorzaakt in de regio’s rond Sydney. Een vijftigtal voertuigen staat vast door overstromende wegen in de omgeving van de grootstad zaterdag. De straten van badstad Byron Bay staan eveneens onder water.

De Australische weerdienst voorspelt windsnelheden tot 90 kilometer per uur, buitengewoon hoogtij en risico’s op overstromingen. Op drie dagen tijd wordt bijna 300 millimeter neerslag verwacht in een deel van het land waar al maanden droogte heerste en waar enkele plaatsen met tekorten begonnen te kampen. Hoewel de regen welkom is, dreigen de gevolgen van de bosbranden echter ook gevaarlijke overstromingen te veroorzaken.

In West-Australië wordt zaterdag de tropische cycloon Damien verwacht, met rukwinden tot 230 kilometer per uur en veel neerslag, aldus nog de Australische weerdienst. De cycloon is momenteel nog ingeschaald op categorie 3 en nadert de kust. De cycloon zal naar verwachting aan kracht winnen en uitgroeien tot categorie 4.

