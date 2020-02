India smeert Red Lions eerste nederlaag aan

De Belgische hockeymannen hebben vandaag hun vijfde wedstrijd in de Hockey Pro League verloren. De Red Lions (FIH 1) gingen in Bhubaneswar de boot in tegen India (FIH 4) met 2-1. Het is voor de Belgen de eerste nederlaag dit seizoen in de Pro League. De Lions van bondscoach Shane McLeod keerden voor het eerst terug naar het Kalinga Stadium in Bhubaneswar, waar ze in 2018 de wereldtitel veroverden. Dat inspireerde de Belgen niet meteen, en Mandeep Singh (2.) zette de Indiërs snel op voorsprong. België ging nadien verwoed op zoek naar de gelijkmaker en kreeg heel wat strafcorners, maar botste steevast op de taaie Indiase afweer. Vroeg in het derde kwart was het dan toch prijs. Gauthier Boccard (33.) nagelde een strafcorner knap in de kruising. Maar de thuisploeg gaf zich niet gewonnen en Ramandeep Singh (46.) nette bij het ingaan van het slotkwart de 2-1. De Lions, die nadien nog enkele strafcorners onbenut lieten, konden niet meer terugslaan.

Met een gelijkspel (winst na shoot-outs) en een zege in en tegen Australië en twee overwinningen tegen Nieuw-Zeeland begonnen de Red Lions goed aan het tweede seizoen van de Pro League. Ondanks de eerste nederlaag van zaterdag staat België (11 ptn) nog altijd aan kop voor India (8 ptn), dat wel twee matchen minder telt. Nederland (7 ptn), 1 match minder) volgt als derde.

Morgen, weer om 12u30 Belgische tijd in Bhubaneswar, staat het tweede treffen met India op de planning. Volgende maand keren de Belgen terug naar Europa voor een dubbele confrontatie in Duitsland (19 en 26 maart), en thuisduels in Antwerpen tegen Spanje (15 en 17 mei), Argentinië (21 en 23 mei), Groot-Brittannië (29 en 31 mei) en Nederland (26 en 28 juni). Nadien verschuift de focus van de troepen van McLeod helemaal naar de Olympische Spelen in Tokio (24 juli – 9 augustus), het grote doel van 2020.

Bron: Belga