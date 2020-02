Flipkens bezorgt België ticket voor finaleweek van Fed Cup

Het Belgische Fed Cup-team mag de tickets boeken voor de finaleweek, die van 14 tot 19 april plaatsvindt in het Hongaarse Boedapest. Kirsten Flipkens (WTA 81) bezorgde België het beslissende derde punt (3-1) tegen Kazachstan door Zarina Diyas (WTA 63) met 6-3 en 6-4 te verslaan op het hardcourt in de Kortrijkse Lange Munte. Flipkens ging bij 2-2 in de eerste set door de service van Diyas, die ook bij 5-3 op haar eigen opslag niet thuis gaf. De Kempense wachtte in de tweede set tot 5-4 om haar slag te slaan. De vreugde-uitbarsting was groot in het Belgische kamp.

Gisteren had Elise Mertens (WTA 19) België het eerste punt bezorgd door Diyas met 1-6, 6-2 en 6-1 te kloppen. Ysaline Bonaventure (WTA 115), die de voorkeur kreeg op Flipkens, ging vervolgens met 3-6, 7-6 (7/2) en 6-2 onderuit tegen Putintseva. Zaterdag trok Mertens met 6-1 en 7-6 (7/1) aan het langste eind tegen Putintseva.

Elise Mertens en co. mogen dankzij de overwinning tegen Kazachstan deelnemen aan de finaleweek in Boedapest. Twaalf landen spelen er van 14 tot 19 april op gravel om de eindzege. In de Hongaarse hoofdstad zullen de teams onderverdeeld worden in vier groepen van drie landen. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales. Gastland Hongarije, wildcard Tsjechië en de winnaar en runner-up van vorig jaar (Frankrijk en Australië) waren al zeker van deelname. Daar komen de acht winnaars van de kwalificaties van deze week bij. De loting voor de finaleweek vindt volgende week dinsdag plaats in Boedapest.

Vanavond staat in Kortrijk nog het afsluitende dubbelspel op het programma.

bron: Belga