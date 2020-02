Fed Cup – België en Kazachstan vatten tweede dag aan bij 1-1 stand

Het staat 1-1 in het Fed Cup-duel tussen België en Kazachstan, dat zaterdag aan zijn tweede en beslissende dag toe is. In de Kortrijkse Lange Munte valt de beslissing welk land een ticket pakt voor de finaleweek. Elise Mertens (WTA 19) bezorgde België vrijdag het eerste punt door Zarina Diyas (WTA 63) met 1-6, 6-2 en 6-1 te kloppen. Daarna ging Ysaline Bonaventure (WTA 115) in drie sets met 3-6, 7-6 (7/2) en 6-2 onderuit tegen Yulia Putintseva (WTA 34). De Luikse verkwanselde drie matchballen.

Zaterdag (vanaf 13u30) staan nog twee enkelspelen en het afsluitende dubbelspel op het programma. Dan is Mertens aan zet tegen Putintseva en neemt Bonaventure het in principe op tegen Diyas. In het dubbelspel speelt het duo Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen de tandem Anna Danilina/Yaroslava Shvedova. De kapiteins kunnen wel nog wijzigingen aanbrengen.

“Misschien hadden we op voorhand getekend voor een 1-1 stand na de eerste dag”, zei kapitein Johan Van Herck vrijdagavond. “We moeten deze score nu aanvaarden zoals ze is. We hebben nog alles in eigen handen. Zaterdag kunnen we drie keer winnen, maar evengoed drie keer verliezen. Maar we moeten vertrouwen hebben. We hebben tennis van goed niveau gezien.”

Als België de Kazachse horde neemt, plaatsen Elise Mertens en co. zich voor de finaleweek in Hongarije. Twaalf landen spelen van 14 tot 19 april in Boedapest op gravel om de eindzege. Gastland Hongarije, wildcard Tsjechië en de winnaar en runner-up van vorig jaar (Frankrijk en Australië) zijn al zeker van deelname. Daar komen de acht winnaars van de kwalificaties van deze week bij. De loting voor de finaleweek vindt volgende week dinsdag plaats in Boedapest.

bron: Belga